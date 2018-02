MTN Guinée Offre 1000% de bonus et 1Go à 5000GNF pour la fête de saint valentin

Célébrée chaque 14 février, la fête de la saint-valentin est considérée comme la fête des amoureux durant laquelle les couples profitent pour échanger des mots doux et partager ensemble de bon moment.

Pour permettre à ses abonnés de communiquer et de vivre des moments intenses ce jour, MTN Guinée offre aujourd’hui 14 février, 1000% de bonus sur toutes les recharges de la journée, valables jusqu’à minuit et 1Go d’internet à seulement 5000GNFvalables 24h. Pour activer sont forfait internet, tapez *100*8#

La consultation des bonus sur recharge se fait en tapant *223*15# et pour le forfait internet en tapant *100*3*6#.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur la page Facebook de MTN : MTN Guinée Conakry

