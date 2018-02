Il vole le rein de sa femme pour payer la dot

Un homme a été arrêté lundi, dans le Bengale Occidental en Inde, pour trafic d’organe rapporte le Hindustan Times. La victime n’est autre que sa femme, Rita Sarkar, 28 ans.

Il y a trois mois, elle découvre qu’il lui manque un rein après une visite à l’hôpital, suite à de fortes douleurs. Deux ans plus tôt, la jeune femme a commencé à souffrir de maux d’estomac. Son mari l’amène dans une clinique privée, avant la convaincre, lui et l’équipe médicale d’une opération de l’appendicite, destinée à la soulager. "Mon mari et l'équipe médicale m'ont dit que j'irais mieux après » raconte-t-elle.

Malgré l’opération, la douleur persiste. Elle insiste pour retourner voir un médecin. Une demande que refuse son mari. Ne supportant plus la douleur, elle demande alors à ses proches de l’accompagner. Après examen, les médecins annoncent que son rein droit a disparu. « Choquée », elle demande à être examinée par une deuxième médecin qui confirme à son tour la nouvelle.

La jeune femme a porté plainte accusant son mari d’avoir volé son rein "parce que sa famille ne pouvait pas payer la dot qu'il demandait". Devant les autorités, le mari a avoué avoir volé le rein de sa femme et de l’avoir vendu à un businessman.

