Communales 2018 : trouvez ici les résultats définitifs de quelques communes urbaines du pays…

CONAKRY-Les résultats définitifs des élections communales du 04 février 2018 des communes urbaines de Nzérékoré, Coyah, Forécariah, Dalaba, Lola, Koundara, Gaoual sont connus ! Le premier enseignement à tirer de ces résultats publiés par la CENI (commission électorale nationale indépendante) est que le jeu des alliances devrait influencer dans une large mesure l’élection du maire dans certaines communes urbaines. Dans d’autres par contre les partis ayant obtenu la majorité plus un devront déjà se frotter les mains.

Dans la commune Urbaine de Nzérékoré, la plus grande agglomération de la région forestière, le parti au pouvoir RPG arc-en-ciel arrive en tête avec (19 sièges) mais devra cependant nouer des alliances pour diriger la mairie. L’UFDG de Cellou Dalein Diallo et l’UFR de Sidya Touré sont à égalité et décroche chacun (7 sièges). Le RRD obtient (4 sièges), le PEDN de Lansana Kouyaté s’en sort avec (2 sièges), suivi du BL de Faya Milimouno et Guinée audacieuse de Domany Doré qui ont eu chacun (1 siège).

Dans la commune urbaine de Lola, le RPG arc-en-ciel obtient la majorité et devrait se frotter les mains avec (15 sièges). L’UFDG a eu (2 sièges), Guinée audacieuse (2 sièges), Union Communale Lolamé (5 sièges), UPG (2 sièges), BL (2 sièges), GRUP (1 siège).

En Basse Guinée, l’UFDG a gagné (8 sièges) dans la commune urbaine de Forécariah tandis que le RPG arc-en-ciel vire avec (11 sièges), UFR (3 sièges), GUD (1 sièges).

La surprise vient de de la Commune urbaine de Coyah, toujours en Guinée Maritime. Puisque que la liste indépendante Coyah Fé a supplanté les grandes formations politiques en arrachant (12 sièges). Elle devrait cependant faire alliance pour diriger cette commune où l’UFDG s’est contentée de (5 sièges), le RPG arc-en-ciel (9 sièges), UFR (2 sièges), UDG (1 siège).

Dans la Commune Urbaine de Dalaba, en moyenne Guinée, l’UFDG peut dormir tranquille avec ses (15 sièges) sur les 23. Dans cette commune, le RPG arc-en-ciel s’en est sorti avec (2 sièges), le PGRP (2 sièges), MCDD (3 sièges), UPR (1 siège).

Par contre dans la Commune urbaine de Gaoual le jeu n’est pas gagné d’avance pour l’UFDG et le RPG arc-en-ciel. Puisqu’ils sont à égalité. Chacun a décroché 10 sièges dans cette commune. L’UFR fort de ses 2 sièges sera sans doute le faiseur de roi. Le JUD (1 sièges).

Le parti présidentiel RPG arc-en-ciel obtient (5 sièges) dans la Commune urbaine de Koundara. L’UFDG fort de ses (14 sièges), dirigera sans doute la mairie. Le FRONDEG décroche (2 sièges), tandis que l’UFC d’Aboubacar Sylla et l’UFR se contente chacun de (1 siège).

Voici résultats définitifs de quelques communes rurales du pays.

Koumbia (Gaoual) : UFDG (12 sièges), UFR (10 sièges), RPG-arc-en-ciel (04 sièges), UPR (3 sièges)

Malanta (Gaoual) : UFDG (12 sièges), RPG arc-en-ciel (5 sièges).

Touba/Gaoual : UFDG (12 sièges), RPG arc-en-ciel (7 sièges), UFR (4 sièges)

Wendu Mbour/ Gaoual : UFDG (15 sièges), RPG arc-en-ciel (8 sièges).

Sambailo/ Koundara : UFDG (3 sièges), RPG arc-en-ciel (7 sièges), CTD (6 sièges), UFR (2 sièges).

Termesse/Koundara : UFDG (11 sièges), RPG arc-en-ciel (6 sièges)

Friguiagbe (Kindia) : UFDG (5 sièges), UDG (1 siège), RPG arc-en-ciel (14 sièges), UFR (2 sièges), UFC (1 siège).

Kolenté (Kindia) : UFR (1 siège), UDG (1 siège), UFDG (8 sièges), RPG arc-en-ciel (12 sièges), UPR (1 siège)

Madina Oula (Kindia) : UFDG (5 sièges), RPG arc-en-ciel (16 sièges) UFR (2 sièges)

Mambia/ Kindia : UFDG (6 sièges), UFR (2 sièges), RPG arc-en-ciel (14 sièges), UDG (1 siège)

Baguigny (Fria) : UFDG (6 sièges), RPG arc-en-ciel (4 sièges), UDG (1 siège)

Tormelin/ Fria : UFDG (2 sièges), NFD (1 siège), UFR (3 sièges) RPG arc-en-ciel (11 sièges)

Koba (Boffa) : UFDG (8 sièges) PEDN (8 sièges), RPG arc-en-ciel (8 sièges), GPT (2 sièges), UFR/PUP (3 sièges).

Tamita/ Boffa : IPA (6 sièges), GUD (1 siège), UDG (1 siège), UFDG (2 sièges), RPG arc-en-ciel (6 sièges), UFR (1 siège).

