Violences post-électorales : Damantang titille Cellou Dalein…

CONAKRY- Le Ministre Damantang Albert Camara a titillé ce samedi 10 février 2018 Cellou Dalein Diallo. Le Porte-Parole du Gouvernement guinéen a qualifié « d’irresponsable » l’attitude du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui selon lui n’a pas condamné les violences survenues ces derniers jours à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

« En tant que militant du RPG, je ne peux que regretter l’attitude de l’UFDG. Jusqu’à maintenant ce parti n’a jamais appelé au calme ni condamné ces violences, je trouve cela totalement irresponsable. Moi je ne sais pas pour vous mais je ne me souviens pas avoir entendu le leader de l’UFDG condamner les violences et demander à ce que le calme revienne », a indiqué le Ministre Damatang Albert Camara.

Les violences post-électorales ont fait plusieurs morts en Guinée. A Dinguiraye, dans la sous-préfecture de Kalinko, ce sont en tout cinq personnes ont été tuées au lendemain des élections locales du 4 février 2018.

« Je vous demande juste quelque chose de très simple, dire à ses militants d’attendre les recours et la fin du processus. Je condamne les violences et je demande à mes militants de ne pas céder. S’il veut, il peut dire à ses militants de ne pas céder à la provocation et de rester calme. Est-ce que cela est difficile à faire ? je vous le demande. Je me demande pourquoi il ne le fait pas. Je pense que la moindre des choses pour un politique qui aspire à diriger la Guinée c’est de condamner ce qui s’est passé, je ne sais pas si de votre côté, vous l’avez entendu sinon moi de mon côté je ne l’ai pas entendu. En tout cas, nous membres du gouvernement, nous supplions les partis politiques et l’ensemble des acteurs politiques d’appeler au calme, de condamner les violences et d’attendre tous les recours qui sont en place », a lancé le ministre Damantang Albert Camara, actuel porte-parole du gouvernement guinéen.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13