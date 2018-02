Guinée : Vivo Energy récompense ses meilleurs chauffeurs…

CONAKRY-La société Vivo Energy spécialisée dans le commerce et la distribution des produits Shell, vient de récompenser ses meilleurs chauffeurs qui se sont distingués dans le respect des principes et règles liés au transport de pétrole et lubrifiant durant l’année 2017. La cérémonie de remise des prix aux lauréats a eu lieu ce samedi 10 février 2018 dans un réceptif hôtelier de la place. Les conducteurs ont parcourus plus de 6 millions de kilomètres avec zéro accident courant l’année écoulée. Tout un honneur pour la compagnie Vivo Energy.

La cérémonie de récompense a réuni tous plusieurs acteurs du secteur pétrolier ainsi que du personnel de Vivo energy Guinée. Pour Bah Sekou, directeur général de Vivo Energy Guinée, cette cérémonie s’inscrit en droite ligne dans la politique société citoyenne de leur société.

« Nous avons opté d’opérer clairement sans porter préjudice aux personnes, à l’environnement et au matériel. Aujourd’hui c’est une partie de cette composante que nous sommes en train de récompenser. Les chauffeurs sur le terrain sont en contact permanents avec les dangers. C’est nécessaire de récompenser les conducteurs qui ont pu terminer une année entière sans porter des préjudices majeurs. C’est l’occasion pour nous de les féliciter et de transmettre notre message de remerciement à eux et à leurs familles qui les ont soutenus », a expliqué M. Bah Sékou.

Il y a eu des critères qui ont été fixés, souligne-t-il. Ces critères sont liés au comportement, au respect de toutes les consignes de sécurité, au respect du client final. « On est sur une ligne qui fonctionne sur 100 points, on gagne des points on perd des points. Finalement les meilleurs ont été récompensés. A Vivo energy l’ensemble des chauffeurs ont une note supérieure ou égale à 85, ceux qui sont primés ici sont entre 85 et 100 points. Aucun de nos chauffeurs n’est en dessous de ce score », a indiqué le directeur général de Vivo Energy Guinée, précisant que les chauffeurs sont au nombre de 250 chauffeurs. Parmi eux, 20 ont été récompensés.

Qu’est-ce qui a concouru au choix de ces 20 lauréats ?

Nimaga Mohamed, responsable transport et logistique à Vivo Energy est largement revenu sur les critères de choix des 20 meilleurs chauffeurs de l’année écoulée sur un effectif de 250. Il s’agit fondamentalement de six critères.

Le premier critère, c’est l’attitude du chauffeur dans son lieu de travail et les sites de livraison. Le second, c’est la gestion du voyage, c’est-à-dire le comportement du chauffeur durant le voyage. Il est surveillé à travers un ordinateur installé dans le camion-citerne appelé OBC.

« Nous voyons aussi si le conducteur n’a pas fait de conduite nocturne qui est interdite chez nous à Vivo. Nos camions circulent de 6 à 18h30, même les freinages brusques nous contrôlons, le freinage brusque prouve que le chauffeur a été surpris dans la conduite (…) Nous voyons aussi le respect du plan de voyage. Dans ce plan il est prévu trois heures de repos, si le chauffeur quitte Conakry le matin il doit se reposer obligatoirement à Mamou, à Kouroussa aussi ainsi de suite, nous voyons si le chauffeur a dépassé à Mamou sans se reposer ça c’est une violation. Les incidents potentiels doivent être reportés par le chauffeur afin que des dispositions soient prises. L’un des derniers point c’est la maintenance du véhicule, Si un chauffeur nous dit que son véhicule est disponible alors qu’il y a des soucis qu’il n’a pas déclaré, les moniteurs contrôlent et retrouvent des anomalies, le chauffeur perd des points parce que ça nous impact en terme de livraison . Et si le conducteur respecte tout, ça lui fera un maximum de 100 points », a déclaré M Nimaga.

Souleymane BAH, récipiendaire du prix de meilleur chauffeur avec 94 points sur les 100 au nom de ses collègues a remercié la direction Général de Vivo avant de promettre de continuer dans le respect des principes liés à la conduite.

« Nos remerciements vont à l’endroit du directeur général de Vivo, le directeur des opérations ainsi que l’ensemble des unions de transporteurs réunis ici. Nous allons continuer à respecter les principes pour mieux assurer la sécurité dans la circulation pour atteindre l’objectif zéro accident, comme l’année écoulée. Des millions de kilomètres parcourus pour zero accident, je suis fier d’être le meilleur parmi les chauffeurs », s’est réjoui M. Bah qui obtient un Ecran Samsung TV49 ‘’ LED.

Mamadou Hassimiou a remporté un congélateur de marque Samsung, le 3è Mamadou Moussa Baldé a décroché un abonnement canal+, formule évasion pour 12 mois. SYLLA Abdoulaye 4ème a également eu un abonnement canal+ pour 12 mois. Camara Moundjour remporte une tablette samsung TAB PLUS une carte liberta de 500.000gnf, Keita Mamadou Lamine a eu des denrées alimentaires (2 bidons d’huile, 2 sacs de riz, 1 sac de sucre) plus une carte liberta de 1000,000gnf. le 7ème Diallo Moussa Pathé, bénéficie d’une carte liberta de 1000 000gnf plus une bidon d’huile et un sac de riz, Sow Alseny 8è a obtenu une carte Liberta plus un bidon d’huile et un sac de riz, Diallo Mamadou Korka obtient une carte de liberta de 500 000gnf plus un bidon d’huile et un sac de riz, Cherif n’Faly a eu un bidon d’huile, un sac de riz et une carte liberta de 500 000gnf.

Du 11è au 20è chacun a bénéficié d’une carte liberta de 100,000gnf et un sac de riz. Il s’agit de : Diallo Ousmane, Kanté Mamadou Dian, Bah Mamadou Lamarana, Bah Abdoulaye 3, Bah Alpha Ibrahima, Condé Bangaly, Cherif Mamady, Condé Souleymane, Sow Amadou Oury et Barry Mamadou Alpha.

