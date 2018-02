Guinée : Total-Guinée lance la 6ème édition du Semi-marathon de Conakry !

CONAKRY-Le géant mondial des Hydrocarbures, Total-Guinée en partenariat avec le ministère des Sports, de la Fédération Guinéenne d’Athlétisme et de plusieurs sponsors organise le 08 Avril prochain la 6ème édition du semi-marathon de Conakry sur une distance de 21 kilomètres, a constaté Africaguinée.com.

En prélude de cet évènement qui rassemble de plus en plus de monde depuis la première édition tenue en 2012, Total-Guinée annonce plusieurs innovations pour cette année 2018. Pour Cheik Oumar Diallo, directeur général de la Compagnie Total en Guinée, cette compétition a montré finalement l’engouement de l’ensemble des participants et d’une certaine partie de la population.

Aux dires de la première personnalité de la société, cela a également montré l’utilité d’un tel événement à plusieurs niveaux. ‘’Le premier niveau d’utilité, c’est en termes de visibilité. Organiser un semi-marathon nous permet, pas seulement à Total, de nous projeter sur une scène beaucoup plus vaste, mais aussi d’assurer une plus grande visibilité aussi bien au niveau de la sous-région qu’à l’international. Organiser un tel événement était également un élément fédérateur qui permet de réunir plusieurs personnes autour d’une marque, autour d’un symbole, celui de la compétition saine’’ a lancé le directeur général de Total-Guinée.

Dans son propos liminaire le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Histoire, Sanoussy Bantama Sow, qui était chef du département des Sports en 2012 à la première édition du semi-marathon qui avait rassemblé 400 personnes, a affirmé que le semi-marathon organisé par Total Guinée est devenu très populaire de nos jours puisqu’il est passé au cap des 5000 coureurs.

‘’Le semi-marathon à Conakry est devenu, en cinq éditions, l’un des événements sportifs les plus marquants et les plus populaires de la Guinée. Cette popularité est due au professionnalisme avec lequel il est organisé par la société Total-Guinée et de ses partenaires. Pour cette 6ème édition, je rassure Total et ses partenaires de l’accompagnement du gouvernement à travers mon département pour que la fête soit belle’’ a indiqué le ministre des Sports Sanoussi Bantama Sow.

De son côté, le général Lansana Touré, président de la Fédération guinéenne de l’Athlétisme, promet d’apporter à cette 6ème édition toutes les mesures techniques pour la réussite de la 6ème édition de ce semi-marathon.

‘’ Vous devez savoir que le déroulement d’un semi-marathon est précédé de certaines rubriques, à savoir les visites médicales. L’année passée, on a eu à recaler beaucoup de personnes parce que les gens ne remplissaient pas les conditions médicales. Cette fois-ci, d’autres mesures sont envisagées pour un bon déroulement de ce semi-marathon et vous savez que la course c’est avant, pendant et après. Donc la fédération, en ce qui la concerne, prendra toutes les mesures techniques pour la réussite de cet événement’’ a rassuré général Lansana Touré, président de la Fédération guinéenne de l’Athlétisme.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13