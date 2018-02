Guinée : le parti de Lansana Kouyaté demande l’annulation des élections locales…

CONAKRY- Le bras de fer entre les partis d’opposition et le pouvoir d’Alpha Condé risque de perdurer. Le Parti de l’espoir pour le développement national dirigé par Lansana Kouyaté exige l’annulation du scrutin du 4 février 2018.

« Nous au PEDN, nous rejetons totalement ces résultats et nous demandons l’organisation d’un autre scrutin. Si les dirigeants veulent préserver la paix et la quiétude dans le pays, il faut que l’on se batte pour que la justice règne. Nous devons organiser normalement les élections, pour cela nous avons un cadre juridique clair, on ne peut pas le violer et en même temps se faire passer pour un sapeur-pompier de la paix. C’est véritablement une momerie électorale parce qu’en réalité il n’y a pas eu de vote (…), un vote où l’on a assisté à un bourrage d’urnes qui prime sur le vote réel. Il faut comprendre qu’en réalité cela remet en cause automatiquement la sincérité et la crédibilité du scrutin », a dénoncé Faya François Bourouno, le porte-parole du PEDN.

La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce vendredi 9 février 2018 les résultats provisoires partiels des élections locales du 4 février 2018. Pour Faya François Bourouno, ces résultats sont susceptibles de ne pas être acceptés par les populations à la base.

« Nous sommes en face de la catastrophe, vous comprenez que la violence vient de naitre et ce n’est nullement notre souhait de voir cette tension dans le pays. Quand on sait que les chefs de quartiers seront désignés au prorata des scores obtenus, déjà, des gens à la base ne seront pas d’accord quant à la couleur de certains partis qui seront majoritaires dans leurs localités (…), c’est une majorité qui ne reflète pas les réalités », a prévenu M. Bourouno.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13