Violences en Guinée : la communauté internationale lance un appel…

CONAKRY-La communauté internationale observe de très près la Guinée qui est plongée dans une crise post-électorale qui a déjà fait sept morts suite aux élections communales du 04 février.

Dans une Déclaration commune concernant ce scrutin, le Corps diplomatique en Guinée appelle toutes les parties et la population à faire "preuve de calme et de retenue et à ne recourir qu'aux seules voies légales pour résoudre tout contentieux né des élections locales".

Merci de lire la note parvenue à notre rédaction à cet effet.

Le corps diplomatique salue la tenue du scrutin du 4 février 2018, attendu depuis 2010, ainsi que les efforts fournis par les institutions en charge de son organisation. Il se félicite du sens de responsabilité du peuple guinéen qui s'est exprimé dans le calme en faveur de la démocratie locale, le jour du scrutin.

Le corps diplomatique déplore le climat délétère et tendu ainsi que les violences qui ont suivi le scrutin et présente ses condoléances aux familles des victimes.

Le corps diplomatique en appelle au civisme de chacun, au respect des institutions et des règles de la République. Il appelle toutes les parties et la population à faire preuve de calme et de retenue et à ne recourir qu'aux seules voies légales pour résoudre tout contentieux né des élections locales. Il encourage les acteurs chargés de la compilation des votes et du contentieux à assurer pleinement leur rôle, en toute transparence, pour garantir la crédibilité des résultats et leur acceptation.

Le corps diplomatique endosse le communiqué du 7 février du Représentant Spécial pour l'Afrique de l'Ouest du Secrétaire-Général des Nations Unies. Il réitère son appel au calme et à la sérénité de tous, à s'abstenir de toute forme de violence et en appelle à l'attachement du peuple guinéen à la démocratie et à la stabilité pour le développement de son pays.

Africaguinee.com