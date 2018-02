Santé aux Etat Unis : Les femmes noires souffrent …

Les inégalités raciales continuent de s’aggraver dans la société américaine. Les premières victimes de cette inégalité, ce sont les femmes afro-américaines notamment dans le secteur de la santé.



Paradoxalement, plusieurs femmes noires perdent la vie en accouchant malgré l’économie américaine qui reste la première puissance mondiale. Selon les statistiques officielles ,entre 700 à 900 femmes meurent chaque année pendant l’accouchement.

Plusieurs factures sont en cause :



Il s’agit notamment de :

Difficultés d’accès au système de santé.

La ségrégation raciale

Les discriminations au travail ou au logement

La crainte des violences policières

Ce sont différents facteurs qui fragilisent la santé des femmes noires aux Etats unis.



Une enquête choc du journal français Libération révèle qu'une ségrégation médicale perdure aux Etats-Unis.

L’étude révèle que les femmes noires sont plus touchées par la mortalité maternelle que les femmes blanches. Ce fossé racial est encore plus marqué à New-York qui abrite une forte communauté noire et d’immigrés d’origine africaine…



A suivre…

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com