Guinée : Une association interpelle la CENI et les acteurs politiques…

Les scènes de violences enregistrées en Guinée au lendemain du scrutin du 04 février inquiète certains ressortissants guinéens. C’est le cas de l’Association Guinéenne pour l’Unité et la Transparence. Cette structure interpelle la CENI (commission électorale nationale indépendante) et les acteurs politiques en cette phase critique mais aussi cruciale pour l’avenir démocratique du pays.

A travers son président Fodé Diakité, l’Association Guinéenne pour l’Unité et la Transparence invite l’institution électorale à jouer son rôle d’arbitrage neutre et exigeant en cette période électorale.

« Nous les invitons à exercer leur rôle d’arbitre, neutre, sérieux et sincère. La CENI doit jouir de son indépendance et refuser toute manipulation. Elle doit sortir les résultats issus des urnes, sans influence aucune. Il faut qu’elle reste patriote et qu’elle mette l’intérêt du peuple en avant », lance M. Diakité qui s’est confié à Africaguinee.com.

Plusieurs personnes sont mortes en Guinée dans des heurts postélectoraux. Pour Fodé Diakité, les élections ne doivent pas conduire à des violences. «Tous les citoyens qui ont perdu la vie sont innocents. Ils méritent la protection de tous. La démocratie n’est pas synonyme de la violence », a ajouté le Président de l’Association Guinéenne pour l’Unité et la Transparence, indiquant que l’instabilité politique ne peut pas aider la Guinée à avancer.

Fodé Diakité interpelle également les partis politiques qui, a-t-il dit doivent être patriotes et se soucier de l’avenir du pays. Il leur demande de privilégier l’intérêt de la nation sur les intérêts personnels.

« Nous les invitons au dialogue et de s’abstenir de toute forme de violence. Nous voulons la paix, rien que la paix dans notre Guinée. Mais la CENI aussi doit dire la vérité parce qu’aucun pays ne avancer dans le mensonge », déclare-t-il appelant les populations au calme.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

