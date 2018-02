Tunis : Dr Kassory Fofana à l’honneur…

TUNIS- La Guinée était à l’honneur ce mercredi 7 février 2018 à Tunis. Dr Ibrahima Kassory Fofana, le Ministre d’Etat à la Présidence en charge des partenariats public-privé a reçu un prix pour son engagement en faveur de l’intégration économique régionale et continentale. C’était en marge du forum « Financing Investment and Trade in Africa » qui s’est tenu dans la capitale tunisienne du 06 au 07 février 2018.

En recevant le prix, Dr Kassory Fofana n’a pas manqué de remercier les organisateurs du forum de Tunis. Le Ministre guinéen chargé de la promotion des investissements et des partenariats public-privé a par la suite souligné tout le paradoxe lié à l’investissement en Afrique.

« Nous sommes une région de l’Afrique (Afrique subsaharienne, Ndlr) qui au plan mondial présente des perspectives de croissance des plus importantes. Nous sommes une région, hélas, où les obstacles pour développer ses perspectives sont encore nombreux » constate-t-il.

Tout en magnifiant le modèle tunisien, Dr Kassory Fofana a milité en faveur des relations et des échanges intra-africains. Le leader du parti « Guinée Pour Tous » a insisté sur l’importance de ce genre d’échanges, d’abord pour comprendre auprès des agences de financement internationales et régionales, les mécanismes de financement afin de mieux appuyer le commerce et l’investissement en Afrique. Selon lui, « c’est en cela que cette conférence est importante et c’est pour cela que nous nous réjouissons d’être là ».

A noter que ce forum a connu la participation de plusieurs personnalités du milieu économique et financier africain et international. La délégation guinéenne était composée du Ministre d’Etat Kassory Fofana, de son conseiller Chérif Haidara, du Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), ainsi que du Chef du Département Assistance aux Entreprises de la même institution.

Rappelons également que des opportunités d’affaires en Guinée furent présentées par le ministre d’Etat Dr Kassory Fofana et le directeur général de l’APIP M. Gabriel Curtis.

