Violences post-électorales à Dinguiraye : 5 morts... (Ministre)

CONAKRY- C’est la toute première réaction du Gouvernement guinéen après les violences qui ont secoué plusieurs villes de l’intérieur du pays et la capitale Conakry, au lendemain des élections locales du 4 février 2018. Le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a fait une sortie ce mardi 6 février 2018 pour dénoncer ces cas de violence.

« J’interviens en tant que ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, dont le devoir est d’en appeler à la retenue et de faire comprendre aux uns et aux autres que la liberté de chacun de nous a une limite. La liberté collective est celle-là que nous devons tous préserver dans notre pays. J’en appelle au ressaisissement et à la retenue, et au sens civique des uns et aux autres. Il faut qu’on accepte de mettre fin à cette inacceptation du guinéen contre le guinéen et que l’on se tourne résolument vers notre destin commun’’, a appelé le Général Bouréma Condé.

Après Kindia et plusieurs quartiers de Conakry, Kalinko, une localité située dans la préfecture de Dinguiraye a connu des scènes de violence ce mardi 6 février 2018. Le Ministre Bouréma Condé a dressé un bilan très dramatique de ces violences.

« Les agitateurs politiques aux commandes de personnes qu’eux seuls dénonceront, parce que les services de sécurité ont pu mettre la main sur certains d’entre-deux, n’ont trouvé ni plus ni moins que de venir asperger de l’essence dans les maisons d’autres citoyens de Kalinko. Les cases et les maisons enflammées, cinq nourrissons guinéens ont péri dans les flammes aujourd’hui à Kalinko’’, a regretté le ministre de l’Administration du Territoire.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13