Communales 2018 en Guinée : Cellou Dalein remporte une première bataille…

CONAKRY- C’est certainement une première victoire pour Cellou Dalein Diallo au compte des élections locales du 4 février 2018. La Commission électorale nationale indépendante vient de réitérer l’interdiction de l’utilisation de plus de 5 procurations par bureau de vote.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée était monté au créneau pour dénoncer l’utilisation « abusive » des fiches de procuration au niveau de certains bureaux de vote. Cellou Dalein Diallo avait d’ailleurs menacé de ne pas accepter les résultats de ces élections locales.

« Nous avons lu un communiqué demandant à ce que l’utilisation de ces procurations se limite à 5 par bureau de vote. Donc nous avions de ce point de vue dit aux magistrats qui président les CACV qu’ils tiennent compte de cette indication qui a été donnée par la CENI. Si on remarque qu’un bureau de vote est au-delà de cinq procurations, on devrait pouvoir mettre ces préoccupations de côté et tenir compte des indications que la CENI a données’’, a tranché le Directeur des opérations de la commission électorale nationale indépendante, Etienne Soropogui.

Les élections locales de ce dimanche 4 février ont été entachées d’irrégularités par endroit. Des cas de fraude ont été dénoncés par endroit par des acteurs politiques.

« La loi n’interdit pas l’usage de ces fiches dans ce contexte actuel, que le vote par procuration ait lieu (…). Dans le cadre des discussions que nous avons eu avec les acteurs, nous avons estimé que pour éviter un phénomène de fraude, il était important de limiter l’usage de ces procurations. Il est prévu dans le cadre des textes de loi que la CENI peut en donner à ceux qui souhaitent l’avoir, les autorités locales, les forces de sécurité, les commandants de zone. On a eu comme l’impression que les procurations ont été éditées à l’insu de la CENI, on a eu comme l’impression que sur le terrain il y avait assez de feuilles de procuration que nous n’avons pas éditées, qui se sont retrouvées dans les mains de plusieurs chefs de quartiers. C’est un fait qui est vraiment à déplorer », a regretté M. Soropogui.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13