Violences à Lambanyi: ce qui s'est réellement passé...

CONAKRY-Au lendemain des élections communales en Guinée, des violences ont été enregistrées dans le quartier Lanbanyi, dans la commune de Ratoma. Plusieurs jeunes ont érigé des barrages devant le domicile du chef de quartier de Lambanyi, accusé par les membres des bureaux de vote d'avoir bloqué leurs primes.

Ces revendications pécuniaires ont occasionné des altercations au domicile du chef du chef de quartier. Son véhicule a été endommagé. Mécontents, certains jeunes proches de Mamadouba Bangoura ont directement riposté en allant nuitamment caillasser le domicile de Elhadj Mamadou Saliou Bah militant de l’opposition qui se trouve à quelques centaines de mètres du domicile du chef de quartier. Ils l’ont accusé d’avoir monté un groupe de jeunes contre le Chef de quartier. Là aussi, les vitres de deux voitures garées dans la cour ont été cassées.

Mais des soupçons de fraudes ont en fait envenimé la situation. Le chef de quartier a été accusé d’avoir voulu falsifier les résultats du scrutin du 04 février, pour le parti présidentiel. Interrogé, le Chef de quartier de Lambagni a énergiquement démenti ces accusations en déclarant avoir été victime d’attaque à son domicile ce lundi aux environs de 1 heure du matin par un groupe de jeune de l’opposition.

« Les membres des bureaux de vote sont venus en grand nombre chez moi pour recevoir les primes et pour l’acheminement des résultats. Ils étaient assis quand j’ai vus un groupe de personnes. D’abord c’est El hadj Bah qui est venu en première position s’asseoir sur ma table. Et appelé les gens comme quoi les gens sont là avec les résultats de venir les chercher. C’est ainsi qu’un pick-up est venu avec des gens et se jeter sur les membres des bureaux de vote et leur faire amener de force au lieu d’acheminement des bulletins de vote. C’est ainsi qu’il y a eu affrontement. Des jeunes parmi eux ont commencé à jeter des pierres dans mon domicile, le pare-brise de mon véhicule est cassé », s’est défendu Mamadouba Bangoura, chef de quartier de Lambanyi.

Les représailles des jeunes proches du camp du Chef de quartier ont entrainé également des dommages chez le domicile d’El Hadj Bah partisan de l’UFDG. Bilan des pare-brise de deux véhicules ont été brisés par des jeunes en colère.

« C'est à 2h du matin qu'ils sont venus ici pour jeter des cailloux dans cette concession. Ils ont réveillé tout le monde ici, les maliens, les gardiens tout le monde était paniqué. Et ils ont dit qu'ils reviendront le matin pour brûler la maison de Elhadj Mamadou Saliou Bah. Mais on ne pouvait pas foncer vers eux parce qu'ils étaient très nombreux », a témoigné un voisin d’Elhadj Saliou Boumma.

Il faut signaler que plusieurs jeunes se sont massés devant le domicile du chef de quartier en bloquant toutes les entrées manant à son domicile. Ces jeunes érigent même des barrages à quelques mètres des forces de sécurité de l'USSEL postées au carrefour du centre commercial. Le calme est revenu, apprend-on.

BAH Aissatou et Oumar Bady Diallo

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14