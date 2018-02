Kerfalla Camara ( KPC ) affrète un vol spécial pour le retour du triple champion d'Afrique ( Hafia FC ) sur la scène continentale

CONAKRY- Après son fabuleux palmarès qui fut couronné par le premier triplé continental des clubs champions faisant ainsi de lui une légende vivante, le Hafia football Club fut descendu de son piédestal et goûta à l'amertume de la gentiane.

La descente aux enfers fut tellement longue que plus personne ne croyait à la renaissance du mythique club vert-blanc jusqu'au jour où un jeune entrepreneur expression achevée de la réussite de la jeunesse guinéenne, prit la décision de ramener le monument au musée du panthéon.

Kerfalla Camara ( KPC ) puisque c'est de lui qu'il s'agit venait ainsi de poser un acte majeur dans la reappropriation par nous mêmes des symboles forts de notre patrimoine national.

Ainsi en si peu de temps et grâce à la vision et au pragmatisme de KPC, le Hafia vient de signer son retour magistral sur la scène africaine. Mais pour renouer avec son glorieux passé, le club à besoin de la mobilisation de tous les guinéens à commencer par ses nombreux fans.

Le Hafia football club de Mr Kerfalla Camara ( KPC ) , pour son grand retour sur la scène footballistique africaine, affronte le 10 février 2018, dans le cadre de la coupe de la confédération africaine de football à Cotonou ( au Bénin ) un club local du nom de " Énergie de Bénin

Pour marquer ce retour, Mr Kerfalla Camara ( KPC ) a affrété un avion de 65 places pour conduire l'équipe, les responsables, l'encadrement technique, les supporteurs et les fans du premier triple champion d'Afrique

A cette heureuse occasion, le Président KPC lance un vibrant appel à toutes et à tous à demeurer aux avants-postes de large soutien au célèbre Hafia FC à travers une synergie d'idées et d'actions porteuses de victoires éclatantes et durables.

Le Hafia FC est un nom gravé dans du marbre et son Président un grand homme de devoir logé à l'enseigne des bâtisseurs de la nation. A ce jour mémorable, toute la Nation, comme par le passé sera derrière le grand Hafia.

Le rendez-vous donc est pris pour le 10 février 2018 à Cotonou au Bénin

