Guinée : plusieurs blessés dans des heurts entre camps adverses...

KINDIA-Les heurts qui ont éclaté à Linsan ce lundi 05 février 2018, le demain des élections communales ont occasionné plusieurs blessés, a appris Africaguinee.com.

Les militants du RPG arc en ciel (parti au pouvoir) et ceux de l'UFDG (opposition) se sont affrontés violemment dans cette sous-préfecture. De nombreuses personnes ont été blessées tandis que des maisons ont été incendiées a t-on appris. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Kindia.

Joint au téléphone par un de nos reporters, le sous-préfet de Linsan Mr Alhassane Bangoura a confirmé les faits et rassure que des renforts ont été envoyés sur le terrain pour faire ramener le calme.

" Je suis à Sougueta comme ça. Mais des dispositions ont été prises par la hiérarchie pour le maintien d'ordre puisque l'effectif qui est là-bas est insuffisant. Ce sont les militants du RPG arc-en-ciel et ceux l'UFDG qui sont pris ce matin. Vous connaissez les enjeux des élections en Guinée", a expliqué le sous-préfet.

Chaque camp accuse l’autre d’être à l’origine des heurts. Un citoyen basé à Linsan a confié à notre redactions qu’il y a eu des blessés sans préciser le nombre. Il a également signalé que des maisons ont été incendiés, brûlés des pneus sur le goudron.

Ces violences interviennent au lendemain des élections commaunales marquées par de nombreuses irrégularités. De nombreux citoyens ont payé les frais collatéraux de ces affrontements. C’est le cas de cette passagère en provenance de Labe dit être bloquée à la rentrée de Linsan.

"On vient de Labe. Arrivée à ce niveau on a été bloqué. On nous a dit qu'il n'y a pas de passage. On a dévié mais nous avons trouvé les manifestants devant nous. Ils avaient des gourdins, des fers en mains. Ils nous ont obligé de retourner. Des pick-up de la gendarmerie en provenance de Mamou nous ont dépassées ici. Mais jusqu'à présent il n'y a pas de passage”, a t elle expliqué.

Nous y reviendrons!

Habib Samake

Correspondant régional

D'africaguinee.com à Mamou

Tel: (00224) 623 093 998