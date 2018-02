Sidya Touré à Africaguinee.com : « Nous n’accepterons pas les résultats… »

CONAKRY- C’est un message qui sonne comme un avertissement ! Sidya Touré, le leader de l’Union des Forces Républicaines vient de prévenir qu’il n’acceptera pas les résultats des élections locales de ce dimanche 4 février 2018 si ceux-ci sont entachés de fraude, a appris Africaguinee.com.

« Nous sommes confiants de gagner dans les communes où nous avons présenté des candidats. Je pense que cela dépendra da la transparence du processus électoral et c'est là où nous attendons la CENI (Commission électorale nationale indépendante, Ndlr). Si la transparence est au rendez vous je pense bien que les résultats de l'UFR seront des résultats étonnants. Pour reconnaitre les résultats, cela dépendra de ce qui va se passer dans les quartiers aujourd'hui. Si les résultats sont faussés nous ne les accepterons pas », a prévenu Sidya Touré au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com.

L’ancien Premier Ministre a failli ne pas accomplir son devoir de citoyen. Sa carte d’électeur n’avait pas été retrouvée. C’est à la dernière minute qu’une solution fut trouvée pour permettre à l’actuel Haut Représentant du Chef de l’Etat de voter.

« On a dû me refaire une carte d'électeur d'un duplicata », a confié le Président de l’Union des Forces Républicaines.

Sidya Touré regrette par ailleurs de nombreux cas d’irrégularités lors de ces élections locales.

« En tant que chef de parti, nous constatons assez de problèmes notamment celui de l'encre dans pas mal de bureaux de vote, mais également celui de président de bureau de vote notamment à l'intérieur du pays. Nous enregistrons l'intervention des sous-préfets qui dans les cas particuliers de Tanènè, voulaient changer le président de Bureau de vote. On a assez de cas comme ça que nous suivons et je pense que nous travaillons pour que cette procédure soit la plus transparente que possible. C'est ce à quoi on s'attend », a accusé le Chef de file de l’Union des Forces Républicaines.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13