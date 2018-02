Sultan Kosen, l'homme le plus grand du monde, s'est marié en Turquie avec Merve Dibo, une jeune femme de 21 ans.

Insolite et touchant. L'homme le plus grand du monde Sultan Kosen a épousé Merve Dibo, 21 ans, lors d'une cérémonie privée qui a eu lieu à Mardin, en Turquie. Sultan est entré en 2009 dans le Guiness des Record pour sa taille inégalée (2,51m). Il confiait alors espérer rencontrer une femme avec qui partager sa vie. Il a rencontré Merve, une jeune femme originaire de Syrie mesurant 1,75m (soit 76 cm de différence). Après deux mois de découverte, les amoureux ont décidé de se marier et vivre ensemble. "On m'a conseillé dans mon entourage de ne pas me marier avec lui en raison de sa taille" a confié Merve, cité par le Guinness World Record. Mais, l'amour a opéré. "C'est son coeur qui m'a plu, pas sa taille" poursuit-elle. De son côté, Sultan a eu le coup de foudre : "Quand je l'ai regardée dans les yeux, j'ai su que je l'aimais."

Le mariage a été célébré avec près de 1500 invités. Le couple s'est ensuite retiré dans leur demeure de Dede koy, en Turquie. Sultan qui a bénéficié d'un traitement mettant fin à sa croissance incontrôlée espère désormais fonder une famille.

Medisite.fr