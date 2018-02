Makanera répond à l’imam Saliou Camara : « Dans le coran Dieu reprouve la guerre mais… »

BOKE- L’appel au calme lancé par le grand imam de la mosquée Façal en cette période électorale a fait réagir l’ancien ministre de la communication, Alhousseine Makanera Kaké, aujourd’hui dans l’opposition. Le candidat indépendant pour la Mairie de Boké estime qu’il y a des préalables à l’appel au calme des leaders religieux : la justice avant tout.

« Ceux qui appellent au calme devraient plutôt préparer la paix après les élections. Ils doivent voir ceux qui organisent les élections et l’Etat pour leur dire de faire en sorte que personne ne soit lésé dans le déroulement des élections. Dans le coran, bien que Dieu reprouve la guerre il a autorisé les musulmans de faire la guerre contre l’injustice. Dans la sourate Bakarat (la vache), Dieu a dit ‘’je vous ai prescrit la guerre sainte elle vous est pendant désagréable, la revendication ou les dénonciations peuvent bien être légales quand il s’agit de l’injustice et l’esclavage’’. Il n’y a pire injustice et pire esclavage quand on vole vos suffrages, on vote pour vous toute une journée, on transforme ces suffrages au profit de quelqu’un d’autres. Donc ceux qui demandent la paix et la quiétude devraient faire en sorte qu’il y ait la justice sociale d’abord », a réagi Alhousseine Makanera kaké.

A la veille des élections communales, le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara a appelé les guinéens au calme, et de voter sans incidents. L’ancien ministre de la communication invite les leaders religieux de demander au pouvoir de créer les conditions de la Paix.

« Il y a un adage arabe qui dit celui qui se fâche tout le temps est un Satan, mais celui qui ne se fâche jamais est un âne. Vous ne pouvez pas dire aux gens de se taire même s’ils sont lésés dans les droits les plus élémentaires. Mais nous n’accepterons pas que les suffrages des guinéens soient volés cette fois ci », a prévenu l’opposant.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45