Guinée: des administrateurs territoriaux impliqués dans la fraude électorale?

DUBREKA-Le sous-préfet de Kollaboui Youssouf Manet accusé d’avoir organisé une vaste opération de fraude pour le RPG arc-en-ciel dans cette commune rurale située dans la préfecture de Dubreka vient de briser le silence.

Ce responsable territorial local aurait été pris en flagrant délit par des citoyens avec des urnes et des bulletins précochés. Dans la soirée du mercredi 31 janvier, il a échappé de peu au courroux des populations. M. Manet se trouve à Boké depuis ces incidents.

Interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com, le sous-préfet a nié toutes les accusations en bloc. Il accuse des adversaires politiques d’ourdir un complot contre lui. "On m'a accusé à tort. Je ne connais rien dans ça. C'est mes ennemis qui veulent me nuir. Je n'en sais rien”, a nié Youssouf Manet au téléphone de notre reporter.

Pourtant l’UFR à travers ses responsables locaux à Kollaboui, sont catégoriques. Il y a eu bel et bien tentative d’achat de consciences. "Mr le sous préfet, Mr Youssouf Manet a pris 10 fiches pour leur remettre au président du district. Quand le fils du président du district est venu, son père lui a remis les fiches. Il est allé dans la famille de Sankoumba Doumbouya. Quand le jeune est venu il a demandé les cartes d'électeurs, le père de famille a demandé c'était à quelle fin. Il a répondu qu'il s'agit de recenser les gens au nom du RPG arc-en-ciel pour que ces gens votent pour eux le jour du scrutin contre un sac de riz et 100.000FG. Voilà ce que le jeune a dit. Le maire a saisi la police et ils ont retiré 9 fiches dans les mains du jeune. La 10ème fiche sur laquelle ils ont coché a été soutirée. Nous sommes au niveau de la police de Boke. Et dans un autre district un individu a été saisi avec les mêmes fiches ce matin", a confié à notre redaction un respnsable local de l’UFR à Kollaboui. La CENI promet des enquêtes.

Habib Samake

Pour Africaguinee.com

