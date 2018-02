Conakry : plusieurs blessés dans des heurts entre militants de Cellou et Mouctar Diallo…

CONAKRY-Plusieurs personnes ont été blessées ce vendredi 2 février 2018 dans des heurts entre partisans de Cellou Dalein et Mouctar Diallo.

Au compte du dernier jour de la campagne électorale pour les communales, des heurts ont éclaté cet vendredi dans l’après-midi entre les militants des NFD et ceux de l'UFDG. Ces altercations ont eu lieu au rond-point de Bambeto et de Cosa alors le cortège de Mouctar Diallo Président des nouvelles Forces Démocratiques se rendait à Wanindara dans la commune de Ratoma pour un meeting. Plusieurs militants des NFD ont été blessés tandis que des véhicules ont été aussi caillassés, selon Mouctar Diallo.

« Notre cortège a quitté le siège des NFD, (Nouvelles Forces Démocratiques) à Hamdallaye pharmacie, on a pris la route tout doucement dans une parfaite organisation. Arrivée au rond-point de Bambeto et au rond-point de Cosa, des militants de l'UFDG qui étaient postés là nous ont provoqué, insulté, et ont jeté des projectiles sur nous. Des véhicules ont été caillassés, il y a eu beaucoup de blessés. Il y en a qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital et y a certains qui sont là qui ont des blessures légères », a déclaré Mouctar Diallo, indiquant qu’il a demandé à ses militants de ne pas répondre à la provocation.

« Nous avons demandé à nos militants, de ne pas répondre à la provocation, aux attaques, injures. Nous sommes un parti de non-violence. L'adversaire des NFD c'est le chômage, la mal gouvernance, la misère, tous les problèmes que nous connaissons, ce sont ces problèmes-là qui constituent notre adversaire. Nous demandons à nos militants de ne pas répondre même si c'est difficile », a-t-il lancé, promettant de créer 5000 emplois à Ratoma si son parti arrivait à gagner la commune.

« Les NFD vont créer au moins 5 mille emplois. Je vous le promets ici, des terrains de sport modernes seront construits, des bibliothèques vont être construites, les élèves et étudiants seront soutenus, les enseignants, les médecins et agents de santé seront soutenus, la sécurité sera une réalité. Et vous comprendrez que les NFD vont changer les communes et ce changement est irréversible », a promis l’ancien ministre de l’Elevage.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com