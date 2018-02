Bantama Sow menace: “tout enseignant qui va dans l'opposition ne sera pas pardonné…”

CONAKRY-En campagne électorale à Mamou le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique a menacé tout enseignant qui militerait pour l’opposition. C’était à l’occasion d’une rencontre avec des enseignants et des agents de santé ce jeudi 1er Février 2017.

Sanoussy Bantama sow a déclaré que tout proviseur ou directeur d'école qui ira dans l'opposition ne sera pas pardonné. Car selon lui, tout les responsables d’écoles doivent défendre les programmes du chef de l'État.

"Je suis RPG dans le sang. Mais je préfère Mamou avant tout. Si vous constatez cette année on a pas de tête de liste. On n’a pas mis la photo de quelqu'un sur les bulletins, c’est parce que c'est le Président Alpha Condé qui sera le premier maire. C'est nous qui allons travailler avec les maires pour réaliser les infrastructures. Parce-que le bilan de la commune sera le bilan du parti demain. C'est pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous travaillez pour l'Etat. Vous êtes là pour exécuter le programme de société du Président. C'est pourquoi un proviseur de lycée ou un directeur qui va dans l'opposition ne sera pas pardonné. Parce-que si un responsable d'école est dans l'opposition, il peut mettre les enfants dans la rue. D'ailleurs ça c'est maintenant là. Vous étiez là au temps du PUP. L'enseignent qui adhérait à l'opposition sera muté dans les villages. Ici on voit un proviseur qui dit qu'il est dans l'opposition. Ça ce n'est pas de la démocratie. Quand tu es un responsable, tu fais la politique du pouvoir. Si c'est l'UFDG qui est au pouvoir, ils ne vont pas prendre Bantama et le nommer comme proviseur. Parce qu'ils savent que je n'hésiterai pas de mettre les enfants dans la rue. En 2020, chacun peut aller là où il veut. Mais d'ici 2020, battons nous pour continuer à bénéficier des infrastructures du président Alpha Condé ", a déclaré le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique à Mamou.

Plus loin Bantama Sow a demandé aux fonctionnaires de ne pas voter pour des gens qui sont dans des loyers. Car pour lui, ces gens là vont prendre l'argent du contribuable et construire leurs propres maisons.

"Imaginez qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, que demain des incapables gèrent la commune. Prenons un exemple sur l'UFDG. Car c'est eux nos concurrents. Quelque soit leur volonté, ils ne pourront pas changer ou développer la commune. Car ils n'ont pas les moyens. Les recettes des marchés de Mamou s'élèvent à 17 millions. Avec cette somme, on ne pourra même pas carburer les camions pour ramasser les ordures dans la ville. Et si vous votez pour des gens qui sont dans des loyers ici, quand ils seront à la commune les 17 millions là vont leur servir d'acheter un terrain et construire leurs propres maisons", a prévenu Bantama sow devant plusieurs enseignants.

