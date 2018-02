Violences électorales : l’appel "pressant" de l’imam Elhadj Mamadou Saliou Camara…

CONAKRY-C’est un appel pressant que l’imam Ratib de la grande mosquée Fayçal vient de lancer ! Elhadj Mamadou Saliou Camara invite les guinéens à observer le calme en cette période électorale alors que la campagne a été déjà émaillée de violences.

« Quand on est guinéen ce n’est pas seulement sur l’extrait de naissance. Il faut le prouver dans tes actions, dans tes pensées et dans tout ce que tu fais pour montrer aux autres que tu aimes ton pays. On ne peut dire qu’on aime son pays sans aider la population. J’appelle tous les guinéens de rester calme, de voter dans le calme sans incidents avec les autres. La Guinée doit dépasser le stade de la violence », a lancé le grand imam de la mosquée Fayçal.

Cet appel du grand imam intervient alors que plusieurs personnes ont été blessées dans la périphérie de Conakry, la capitale, dans des violences entre militants de camp rivaux. Les guinéens iront aux urnes ce dimanche 04 février 2018 pour élire les maires de communes rurales et urbaines. La campagne électorale qui a virée notamment au pugilat verbal entre le Président Alpha Condé et ses opposants prend fin ce vendredi 2 février 2018 à minuit.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112