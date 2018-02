Makhissa Camara : « Le peuple de Guinée doit laisser Alpha Condé parachever son œuvre… »

CONAKRY- Le parti au pouvoir en Guinée continue la mobilisation de ses militants en prélude aux élections locales prévues du 4 février prochain. Le ministre d’Etat à la Présidence chargé des partenariats publics et privés Ibrahima Kassory Fofana et Aboubacar Makhissa Camara, Directeur national des impôts et président du comité d’appui aux élections dans la commune de Matoto étaient les hôtes des militants du RPG-Arc-en-ciel de cette circonscription électorale en cet après-midi du 01 Février 2018.

C’est une marée humaine, toute de jaune vêtue qui a envahi les travées du stade de proximité Kabinet Kouyaté de Matoto pour magnifier les mérites de leur champion, le président Alpha Condé.

Du haut de la tribune, Aboubacar Makhissa Camara, pour clôturer cette campagne pour les élections locales et communautaires a loué les efforts déployés par le chef de l’Etat guinéen et exhorté les militants du RPG-Arc-en-ciel, à ne pas céder à la panique ni à la peur pour gagner ce scrutin.

‘’ il faut qu’on reconnaisse les mérites du président Alpha Condé (…), quand vous sillonnez l’arrière-pays, on trouve l’électricité partout. Il a développé assez de projets pour ce pays, certains sont déjà inaugurés et d’autres sont en cours de réalisation. Hier, certains étaient dans le gouvernement et qui n’ont rien pu faire pour ce pays vous disent de ne pas suivre le professeur Alpha Condé. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la panique et ne cédez surtout pas à la peur (…), votez avec conviction pour le RPG-Arc-en-Ciel. Nous sommes tous des guinéens et nous devons tous nous battre pour le bien-être de ce pays, le développement de ce pays passe par tous les guinéens, c’est pourquoi je dis au peuple de Guinée de laisser le président Alpha Condé parachever son œuvre, aidons-le à finir son travail. Ce sont les guinéens qui l’on mis à la tâche et nous devons donc le laisser finir le travail qu’on lui a confié’’, a lancé le directeur national des impôts, avant de remercier tous les partis alliés inscrits sur la liste du RPG-Arc-en-ciel.

‘’ Nous remercions tous les partis alliés avec lesquels nous sommes dans la même liste comme le GPT (Guinée Pour Tous) dirigé par Kassory Fofana, nous avons aussi le parti de Monsieur Bouna Keita allié à nous qui a fourni assez d’effort pour la réussite de cet évènement d’aujourd’hui. En ce jour de clôture de la campagne électorale, nous allons mettre à profit cette occasion pour montrer au professeur Alpha Condé et à l’opinion que Matoto, il n’y aucun parti politique dans cette commune à part le RPG-arc-en-ciel. C’est ce qui montre que le jour du vote tout le monde doit voter pour la liste de notre parti. Sur le spécimen ne vous tromper pas car il n’y a pas de photo d’une personne mais plutôt le symbole du RPG-arc-en-Ciel’’ a exhorté le président du comité d’appui aux élections dans la commune de Matoto.

Pour clore cette journée, Kassory Fofana a adressé des messages clairs aux militants et au peuple de Guinée. Pour le ministre d’Etat, une élection n’est jamais gagné d’avance et il faut se battre jusqu’à la victoire finale.

‘’ Il faut comprendre qu’une élection n’est jamais gagnée d’avance, c’est de la naïveté politique de considérer cela et donc il faut se battre jusqu’au résultat. Il faut s’assurer qu’au lendemain du scrutin qu’on a sécurisé le vote (…), tant que tu n’as pas la sanction de la CENI sur le résultat, il ne faut jamais se dire qu’on a gagné’’, a lancé le président et leader du GPT, avant de donner une mention particulière au directeur des impôts pour la forte mobilisation des militants.

‘’ Je suis content de la manière par laquelle Aboubacar Makhissa a su mobiliser ces militants de la commune de Matoto, nous pouvons à travers cette mobilisation pouvoir dire qu’il a fait de son mieux. Mais encore une fois cela ne suffit pas, il faut continuer à être mobilisé jusqu’au dimanche et après le vote pour notre victoire’’, a lancé le ministre d’Etat à la Présidence chargé des partenariats publics et privés.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13