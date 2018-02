Conakry : Les ravisseurs d’Elhadj Doura ont-ils été libérés ?

CONAKRY-Les présumés ravisseurs d’Elhadj Abdourahmane Diallo ont-ils été libérés ? Alors que la polémique enfle depuis 24 heures, le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie vient d’apporter des précisions.

Le Colonel Mamadou Alpha Barry qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com a démenti les rumeurs faisant état de la libération des présumés kidnappeurs d’Elhadj Dura que son équipe a présenté mardi dernier à la presse.

« Ils n’ont pas été libérés, ce n’est pas vrai », a déclaré l’officier avant de révéler que « les commanditaires (de l’enlèvement d’Elhadj Dura) étaient déjà en prison à Télimelé. C’est quand on les a libérés qu’ils ont perpétré l’attaque contre Elhadj Doura. Il y a un groupe d’avocats qui a quitté ici pour aller les faire libérer », a expliqué Colonel Mamdou Alpha Barry avant de se plaindre.

« C’est ce qui nous fatigue, on arrête des gens ensuite on les libère. C’est ce qui a causé cet enlèvement. Maintenant d’autres se sont retrouvés au Togo, en Sierra Léone et en Gambie. Ce sont des gens qui sont nantis, ils ont de l’argent. On s’est rendu compte que ce sont eux qui ont pris l’habitude de kidnapper des gens et demander des rançons. Si on les maintenait en prison tout ça n’allait pas arriver », a indiqué le responsable de communication du haut commandement de la gendarmerie, tout en s’abstenant de livrer l’identité des personnes libérées ainsi que leur nombre.

Elhadj Abdourahmane Diallo, commerçant a été kidnappé le 03 décembre 2017 près de son domicile à Hamdallaye alors qu’il se rendait à la mosquée. En début de semaine, la gendarmerie a présenté des personnes soupçonnées d’être derrière cet enlèvement. Par contre, il n’y a encore aucune trace du vieux Dura.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112