Alpha Condé : « D'ici juin, toutes les sous-préfectures du pays vont être dotées d’écrans géants… »

NZEREKORE-A deux ans de la fin de son mandat, le Président guinéen Alpha Condé multiplie les promesses à l’endroit de ses compatriotes. En campagne dans la région forestière, le Chef de l’Etat a fait de nombreuses annonces.

D’ici deux mois, nous allons avoir quatre usines…

« C’est vrai qu’en sept ans on a fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire, alors je suis venu vous parler de cela. Dieu aime la Guinée, il nous a donné beaucoup de richesses minières (…), mais ce n’est pas ça qui peut développer la Guinée. C’est l’agriculture. (…) Quand j’ai été élu président, la Guinée ne consommait même pas 10.000 tonnes d’engrais. Comment voulez-vous que la population puisse bien cultiver s’il n’y a pas d’engrais ? Cette année nous avons 100.000 tonnes d’engrais. Aucun pays africain n’a atteint cela, la Guinée l’atteint aujourd’hui.

La Guinée forestière seule peut nourrir la Guinée, la haute Guinée seule peut nourrir la Guinée, la basse Guinée seule peut nourrir la Guinée. Alors pourquoi nous importons le riz alors que nous avons trois régions qui chacune peut nourrir la Guinée ? Nous voulons que d’ici deux ans que la Guinée n’importe plus du riz. Que nous soyons autosuffisants et que nous puissions exporter du riz. Nous voulons encourager les paysans à cultiver d’avantage les cultures vivrières (...). Notre huile de palme actuelle est mal raffinée et cela entraine beaucoup de maladies. Nous voulons également lancer des usines de raffineries, transformer nos produits agricoles en produits finis. Cela est extrêmement important.

D’ici deux mois, nous allons avoir quatre usines qui vont transformer les pommes de terre en frites congelées. Nous allons exporter dans des conteneurs frigorifiques afin que l’on puisse avoir notre pomme de terre à l’extérieur. Ceci est valable pour tous les autres produits. Pendant la première république, on avait une conserverie de Tomate à Mamou qui a disparu. Nous allons relancer la conserverie à Mamou et à Kagbelen afin que toutes les tomates produites en Guinée puissent être transformées pour faire des tomates concentrés. Nous n’aurons plus besoin d’importer des tomates concentrées de l’extérieur. Cela est valable pour le fonio (…). Il faut qu’on se mette à travailler parce que seul le travail peut faire avancer un pays (...) Vous savez que quand je promets je réalise. Si vous promettez de travailler il faut tenir parole. Dans deux mois je reviendrai pour la journée du paysan.

Nous avons commandé 300 décortiqueuses de riz

Quel est le problème que nous avons en Guinée et en Afrique ? C’est l’emploi jeune. Comment trouver du travail pour les jeunes ? Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. On peut permettre aux jeunes d’être autonomes. Comment ? En mettant à leurs dispositions des instruments de travail. Aujourd’hui, nous avons commandé 300 décortiqueuses de riz en Chine et d’autres au Brésil. Chaque décortiqueuse peut transformer quatre tonnes de riz paddy en riz net. Nous allons organiser les jeunes en groupement d’intérêt économique et il y’aura une coopérative qui va gérer ces machines. Donc, tous le riz produit par les paysans seront désormais transformé en riz net.

La deuxième machine sert à faire des jus de fruits. Ça veut dire que là aussi nous allons créer les groupements d’intérêt économiques pour permettre aux jeunes de faire des jus de fruit qu’ils peuvent vendre. La troisième, nous sommes en train de fabriquer des pirogues qui peuvent durer 15 ans pour permettre aux jeunes de pêcher soit en mer soit dans les fleuves. Ensuite, nous avons fait venir des boulangeries conteneurs. C’est-à-dire des boulangeries dans un conteneur qu’on peut déplacer facilement. Et chaque boulangerie conteneur peut contenir 4000 pains par jour. Donc nos jeunes aurons des boulangeries conteneurs pour faire des pains eux même et vendre. Voilà donc les différentes activités que nous avons trouvées pour les jeunes. Mais il ne s’agit pas d’avoir une machine si vous n’avez pas le bon déroulement. Nous venons donc de créer à Conakry une banque dédiée aux jeunes avec 100 milliards de franc guinéens.

Pour les femmes nous avons commandé aussi au Brésil des machines qui font le savon. Les femmes guinéennes savent faire des savons mais à la main, elles ne produisent pas beaucoup. Nous allons faire venir des machines pour faire des savons. Notre préoccupation c’est comment améliorer les conditions de vie des populations. Je suis venu vous dire d’avoir confiance à l’avenir de la Guinée. (…) Nous allons aussi avoir le e-école. Donc la maîtrise des nouvelles technologies est fondamentale. Si vous ne savez pas utiliser les ordinateurs, si vous ne savez pas aller sur internet, vous n'êtes pas instruit. Votre instruction est incomplète.

Donc d'ici juin, toutes les sous-préfectures du pays vont être dotées d’écrans géants pour que les jeunes aillent sur internet, suivent les films, les matchs et la télévision guinéenne. Voilà donc ce que je suis venu vous dire à Nzérékoré. Mon mandat à l'Union Africaine est fini. Mon mandat à l'Union Africaine m'a pris beaucoup de temps. Maintenant je vais passer mon temps à sillonner la Guinée non seulement pour être avec vous mais connaître les problèmes et trouver les solutions ».

A suivre…

Depuis Nzérékoré Paul Foromo Sakouvogui

Correspondant régional d’Africaguinee.com

Tél. : (00224) 628 80 17 43