Pélé Diop prévient : « Kaloum sera vendu si vous votez pour l’UFR ou le RPG… »

CONAKRY-Pour gagner la commune de Kaloum le 4 février prochain, le candidat de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée a adopté une nouvelle stratégie : faire le porte-à-porte pour convaincre les électeurs d’adhérer à son programme de société.

Ce 31 janvier 2018, Ousmane Pélé Diop tête de liste UFDG à Kaloum, appuyé par le conseil national de la jeunesse de l'UFDG a sillonné plusieurs quartiers pour expliquer son programme aux populations du centre administratif et d’affaires de la capitale. A cette occasion, il a lancé un message qui sonne comme un avertissement à l’endroit des Kaloukas.

« Je vais donner un ultimatum aux habitants de Kaloum de faire beaucoup attention au RPG-arc-en-ciel, à la liste indépendante d'Aminata Touré et à l'UFR. Voter pour ces 3 partis c'est voter pour Alpha Condé. Si Alpha Condé passe à Kaloum, Kaloum sera vendu et tous les Kaloumkas vont quitter. Et là, il faudra payer des milliards pour y retourner. Attention les Kaloumkas, il faut qu'on se donne la main. La meilleure façon d'avoir Kaloum c'est de voter pour Ousmane Pélé Diop, votre fils que vous connaissez bien qui vous a tant servi. Essayez de retourner l'ascenseur pour que Kaloum bouge », a lancé le candidat de l’UFDG à Kaloum à l’endroit des populations de la presqu’île.

Il soutient que l'absence de photo du candidat du RPG arc en ciel sur les spécimens est une preuve de tromperie.

« Sur tous les spécimens, on ne voit pas la photo du candidat du RPG arc en ciel, c'est seulement le logo qui existe. Donc c'est une preuve qu’Alpha Condé veut toujours tromper les guinéens, surtout les habitants de Kaloum. Je vous dis et je répète, il faut faire une prise de conscience, prouvez au RPG arc en ciel qu'ils nous ont toujours trompés pendant 7 ans et les 2 ans qui restent pour le mandat de Alpha Condé, il faut qu'on les sanctionne à partir des élections communales. Après ces communales il y a encore les législatives. Donc il faut tout faire pour rafler toutes ces élections. Pour que 2020 trouve Cellou Dalein Diallo puisse passer haut les mains », a lancé M. Diop.

Le directeur de campagne de l'UFDG de Kaloum, Mamadou Alpha Diallo a expliqué que l'objectif de cette campagne de porte à porte vise le bas peuple. « Le bas peuple à Kaloum ici a été toujours manipulé par le RPG arc en ciel lors des élections de 2010 et de 2015. On veut changer l'habitude là. Le RPG vient ici avec des gros montants l'argent de l'Etat, ils utilisent pour manipuler la population de Kaloum. Cette fois-ci, notre stratégie c'est de changer cette pratique, appeler cette population vers le changement et l'avènement de Cellou Dalein Diallo au pouvoir dès 2020 », a expliqué le responsable de la campagne de l'UFDG pour la commune de Kaloum.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com