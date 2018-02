Ousmane Kaba tranche: « Le mandat du Pr Alpha Condé s’arrête en 2020… »

KANKAN-Le leader parti des démocrates pour l'espoir (PADES) est contre un troisième mandat pour le Président Alpha Condé ! Dr Ousmane Kaba l’a réitéré ce jeudi 1er février 2018 à Kankan au cours d’un point de presse.

« Le président Alpha CONDE a un mandat jusqu'en 2020. Mais à partir de 2020, les autres partis politiques de la Guinée ne vont pas accepter un troisième (3ème) mandat. Nous ne sommes pas les seuls en Guinée quand même. Nous allons peut-être aider notre grand frère, et si les autres n'acceptent pas ? Qu’est-ce que nous allons devenir ? », a déclaré l’ancien ministre de l’Economie et des Finances.

Dr Ousmane Kaba préconise la formation d’un nouveau parti politique bien structuré, organisé au sein duquel tous les Guinéens pourront se reconnaitre pour favoriser l’alternance en 2020. L’ancien proche collaborateur du Chef de l’Etat qui ne digère pas encore son exclusion au sein du RPG arc-en-ciel qu’il dit avoir fondé, a également expliqué l’origine de son divorce avec le Président Alpha Condé.

« Nous avons eu des divergences en matière de politique économique. Lorsque j'ai dit qu'on ne peut pas continuer à faire un vrai développement économique si on n’encourage pas l'agriculture, ça été une pomme de discorde entre nous. Ce qui a donné naissance à un discours violent contre une partie de la Guinée et je n’ai pas hésité de dire Mr le président, je ne suis pas d'accord avec vous. Toutes les choses qui vont diviser la Guinée je ne serais pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. J'ai été exclu du RPG arc-en-ciel, parti que j'ai fondé, et sans recours, sans que je ne m'explique. Vous imaginez, les gens qui n'ont même pas participé à la formation du RPG arc-en-ciel sont aujourd'hui à la tête et se permettent d'exclure les fondateurs. Ça n'a absolument pas de sens. Je n'ai pas de problème avec mon grand frère Alpha CONDÉ et je ne suis pas quelqu'un qui va saboter son mandat », assure le parlementaire.

A suivre…

De Kankan Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 656 44 26 28