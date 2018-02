Insécurité à Conakry : un journaliste attaqué par des hommes armés…

CONAKRY- L’insécurité a atteint un niveau très inquiétant en Guinée ! La nuit dernière Latif Diallo, journaliste a été attaqué à son domicile à Lambanyi par des hommes armés. L’attaque a eu lieu à 3heures du matin. Notre confrère ainsi que sa famille sont sorties indemne de cette attaque, mais les dégâts sont visibles.

Quand les hommes armés ont débarqué chez lui, ils ont tiré en direction de sa maison. Les balles ont perforé les vitres des fenêtres et ont touché certains appareils électroménagers qui étaient au salon. Les impacts sont encore visibles ce matin. Au moins une dizaine d’étuis de balles sont éparpillés çà et là derrière et à l’intérieur de la cours.

Latif Diallo travaille pour le site Ramatoulaye.com s’intéresse souvent à des sujets liés à la grande criminalité et de l’implication de certains hauts placés de l’appareil sécuritaire dans la libération des bandits de grand-chemin, arrêtés. Il a confié à journaliste de rédaction qu’il a été victime de menaces à maintes reprises.

Nous y reviendrons.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com