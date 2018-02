Guinée : le syndicaliste Aboubacar Soumah inculpé !

CONAKRY-Le syndicaliste Aboubacar Soumah, fer de lance de la grève qui a paralysée les cours dans les écoles en décembre dernier en Guinée, vient d’être inculpé par un tribunal de Conakry. Il a été placé ce jeudi 1er février 2018 sous contrôle judiciaire, a appris Africaguinee.com.

Aboubacar Soumah et son camarade syndicaliste Abdoulaye Portos Diallo sont poursuivis pour « vol de cartes de membre du Slecg, usurpation de titres, effraction du secrétariat du Slecg et faux et usage de faux ». Les charges leur ont été notifiées ce jeudi 1er février 2018 par un juge qui leur a également annoncé qu’ils sont placés à partir d’aujourd’hui "sous contrôle judiciaire".

« L’instruction est terminée au niveau de la gendarmerie. Ce matin, à 9heures, on a été au tribunal. Le procureur a lu le procès-verbal qui a été dressé par la gendarmerie. Il nous a mis à la disposition d’un juge. Le juge nous a posé quelques questions. Il nous a demandé si on reconnait les charges portées contre nous. On a répondu non. Il nous a ensuite annoncé que nous sommes sous contrôle judiciaire. Il nous a fait signer des papiers, ensuite on nous a libéré », a confié à notre rédaction le syndicaliste Aboubacar Soumah, qui accuse le Pouvoir d’être derrière cette affaire.

« C’est le pouvoir qui est derrière tout ça. Savané seul ne peut pas nous accuser comme ça. Ce sont des charges purement inventées. Comment je peux défoncer une porte dont je détiens la clé ? C’est paradoxal », a-t-il observé, indiquant que son moral est au beau fixe.

« Mon moral est très bon (…) J’ai la confiance des travailleurs. Nous avons revendiqué nos droits conformément à la Loi. Que le gouvernement soit d’accord sur mon organisation ou pas, nous savons que nous agissons conformément à la Loi », tranche le syndicaliste. La date de l’ouverture du procès n’est pas encore annoncée.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112