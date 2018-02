Guinée : Alpha Condé va contrôler ses Ministres…

CONAKRY- C’est une nouvelle mesure qui concerne tous les membres du Gouvernement dirigé par le Premier Ministre Mamady Youla. Le Président Alpha Condé a annoncé ce mardi 30 janvier 2018 des missions d’inspection dans les tous les Ministères pour passer en revue tous les marchés passés au dernier trimestre de l’année 2017, a appris Africaguinee.com.

« Cette année on a demandé à l’inspection d’Etat de vérifier tous les marchés passés au dernier trimestre par tous les ministères. Est-ce que la marchandise a été livrée ? Est-ce que le travail a été fait ? Il faut que l’on sache », a annoncé le Président Alpha Condé au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com.

Le Chef de l’Etat guinéen promet d’assainir les finances publiques de son pays. En Guinée, la corruption touche pratiquement tous les secteurs.

« Très souvent certains vont voir des hommes d‘affaires pour dire on ne livre pas et on partage, c’est que tu payes et la marchandise n’est pas livrée. Cette année on a dit avant qu’on ne passera pas n’importe qu’elle commande (…) ; Il faut qu’on sache exactement l’état de chaque ministère. Si un ministère a commandé et que ce n’est pas livré en ce moment là on appliquera la loi anti-corruption », a promis le Chef de l’Etat guinéen.

Le phénomène de corruption touche beaucoup les sociétés étatiques. Alpha Condé cite d’ailleurs en exemple la société « Electricité De Guinée » qui selon lui a fait disparaître 2/3 de ses recettes.

« Le scandale à EDG (Electricité De Guinée, Ndlr), 2/3 des recettes n’existent pas (…), je prends les cas d’une boulangerie à Ratoma qui en deux mois de consommation n’a payé que 10.000 GNF ou des gens qui doivent 500.000 GNF qui continuent de recevoir le courant. Ce qui fait que l’Etat perd assez d’argent », a souligné le Chef de l’exécutif guinéen.

L’autre mesure annoncée par Alpha Condé pour mieux contrôler les finances de l’Etat, est la mise en place d’un système de contrôle de tous les marchés publics.

« A partir de cette année nous avons décidé que le service des marchés publics aux finances ne sera plus chargé des financements des appels d’offres parce qu’il y a beaucoup de problèmes. Pour chaque ministère nous avons créé un système de contrôle et chaque ministère fera son appel d’offres avec ce système de contrôle Souvent ce qui se passe, il y a des gens qui sont des hauts cadres et lorsqu’ils ont des marchés ils les redirigent directement vers leurs propres sociétés », a dénoncé Alpha Condé.

