Moyenne Guinée : des citoyens manifestent à Tougué (les raisons)

TOUGUE-Une manifestation a eu lieu Tougué, une préfecture située dans la région administrative de Labé, en Moyenne Guinée. Les manifestants dénoncent le comportement du président de la commission électorale préfectorale indépendante (CEPI) qu’ils accusent de manque de neutralité.

Munis de pancartes et scandant des slogans hostiles à ce responsable locale de la CENI, les manifestants exigent le départ de Ammar Baldé à la CEPI. « On demande le départ de Ammar Badé à la CEPI de Tougué pour violation de son serment. Nous ne voulons plus de lui et de ses conseillers », peut-on lire sur certaines pancartes. Merci de suivre la vidéo.