Construction de la nouvelle pharmacie Centrale de Guinée : un nouveau pas franchi…

CONAKRY- Un nouveau pas important vient d’être franchi dans le projet de construction de la nouvelle Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) à Coyah. Le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de la Guinée ont mis en place ce mercredi 31 janvier 2018, le comité de pilotage devant mettre en œuvre cet ambitieux et important projet.

Selon le ministre guinéen de la santé, cet acte intervient à la suite du sinistre qui a eu à la PCG en fin d’année 2017. ‘’Nous nous sommes retrouvés avec des partenaires techniques qui accompagnent le secteur de la santé en Guinée. Nous avions fait un constat et procédé à l’évaluation du volume des intrants de santé que notre chaine d’approvisionnement gère et nous avions donc décidé de construire un nouveau dépôt pour la centrale d’achat sur le site de Coyah. Maintenant c’est devenu un projet que nous voulons pratiquement réaliser (…) », a déclaré Dr Abdourahmane Diallo.

Il a ensuite expliqué qu’il avait déjà pris un arrêté créant un comité de pilotage pour la réalisation dudit projet. « Aujourd’hui, nous avons procédé à l’installation officielle de ce comité de pilotage et à la désignation de son président (…), ce comité est composé d’un représentant du ministère de la Santé, du ministère du plan et de la coopération, de celui de l’économie et des finances et des différents partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à accompagner notre département dans ce sens. Il servira d’entité de décision pour le pilotage de ce projet’’, expliqué le ministre.

Ce comité de pilotage doit se réunir tous les 3 mois. Il va procéder au recrutement d’un coordonnateur de projet et à la sélection d’un bureau d’étude de contrôle et de gestion qui supervisera l’ensemble des étapes de la réalisation. La durée de ce projet est de 12 mois. A termes, il y aura des entrepôts modernes et performants.

‘’Entre l’apport de l’Etat guinéen et certains partenaires techniques et financiers, nous pouvons dire qu’environ 80% du financement a été donné et finalement. Cependant il y a un gap. Donc nous, notre mission principale est la mobilisation des ressources aussi bien du côté de l’Etat et de nos différents partenaires techniques et financiers. Mais nous ne voulons pas que ce gap empêche la réalisation de ce projet. Il faut absolument commencer et dès la semaine prochaine nous allons passer à la première étape’’ a-t-il promis le chef de département de la santé.

Mohamed Lamine Yansané directeur du comité de pilotage a dégagé pour sa part les objectifs à atteindre et les besoins dans la réalisation de ce projet. ‘’ Le premier objectif, c’est d’essayer de boucler le budget pour le financement de cette nouvelle pharmacie centrale de Guinée. Nous avons un besoin de financement de l’ordre de 6.500.000 $. Actuellement nous avons pu mobiliser à peu près 5 millions et il nous reste à mobiliser ½ millions. Notre premier rôle serait de continuer la mobilisation des recettes. La seconde chose à laquelle nous allons nous atteler, c’est de recruter un coordonnateur et son équipe pour la gestion au quotidien de ce projet. Comme c’est une nouvelle technologie on aura besoin d’un bureau d’étude qui fera la maitrise d’ouvrage du ministère de la Santé’’ a expliqué le président du comité de pilotage.

Pour le Docteur Moussa Konaté, directeur de la PCG, voir la mise en place d’un comité de pilotage pour démarrer les travaux de la Nouvelle PCG est un sentiment de joie. ‘’ Pour rappel la PCG est le lieu où passe tous les médicaments, matériels et équipements qui rentrent dans le pays pour le public. Cela est important et il va sans dire que si nous voulons un système de santé fiable, organisé et efficient il nous faut une centrale performante comme les autres centrales dans d’autres pays’’ a déclaré le directeur de la PCG, avant de dégager l’importance de la construction d’une nouvelle centrale de stock.

‘’ Il nous faudrait un cadre où l’on peut stocker nos médicaments. La construction de cette nouvelle Pharmacie à Coyah va nous permettre d’avoir une capacité de stockage de 9336 palettes aujourd’hui nous avons aujourd’hui dans nos différents magasins 5230 palettes, ce qui veut dire qu’il y aura une nette amélioration de l’espace de stockage. Il y aura désormais les nouvelles méthodes de gestion qui exigent un certain nombre de cas. Cela veut dire quand on aura les nouveau entrepôts automatiquement on aura la capacité de la PCG amélioré, tous les stocks seront à un seul endroit bien géré et on aura la maitrise du flux de distribution », a déroulé Dr Moussa Konaté.

