Concours Hackaton d’Orange-Guinée : les lauréats ont reçu leur récompense…

CONAKRY- La remise des prix de la deuxième édition du Hackaton a eu lieu ce mardi 30 janvier 2018 à la Blue zone de Dixinn. Cette compétition de jeunes talents développeurs a été organisée par la compagnie de téléphonie mobile Orange-Guinée en collaboration avec l’incubateur Saboutech, a constaté Africaguinee.com

Cette compétition qui est destinée aux développeurs guinéens a pour objectif de repérer des talents, favoriser l’innovation en faisant naitre de bonnes idées et mettre en lumière leurs compétences. Ce Hackaton qui est à sa seconde reproduction s’inscrit dans le cadre du « programme Citoyen » lancé par Orange-Guinée, précisément dans son axe « Accompagnement entrepreunarial » pour booster la création d’emploi et encourager les talents du numérique.

Pour Brelotte Ba, directeur général d’Orange-Guinée, le souhait de son Entreprise était de montrer toutes les offres d'oranges et toute l'approche d'orange en termes d'innovation à travers cet Hackaton.

" Nous avons pu voir à quel point l'écosystème numérique était dynamique en Guinée. Et nous sommes tout à fait ravis de participer à cette dynamique-là. Nous avons rencontré les starters pour les écouter et pour mettre en place un cadre qui permettra de tirer le meilleur parti de notre savoir-faire et du savoir-faire de ces starters. Nous avons profité pour permettre aux lauréats du Hackaton 2017, vous savez que chaque année, orange organise un concours du développement d'application. Vous avez pu voir tout à l'heure les jeunes guinéens à quel point, ils sont très inventifs et ont pu mettre en place en 48 heures des applications dans les domaines du financement agricole, la tontine de la livraison rapide de nourriture , du commerce . On a 3 lauréats qui se sont partagés 40 millions de francs avec un accompagnement et cela vise vraiment de leur permettre de rehausser leur projets" a expliqué le directeur général de Orange-Guinée.

Pour Fatoumata Guirassy, directrice générale de SabouTech, ce concours a regroupé des concepteurs et des personnes à compétences variées désireuses de travailler en équipes et de créer des projets numériques innovant.

Outre cette remise de prix aux différents lauréats, l’incubateur SABOUTECH, sous la coupole du leader de la téléphonie mobile en Guinée a aussi lancé la première édition annuelle des rencontres SABOULINKED.

Selon la directrice de Saboutech, ces rencontres périodiques ont pour but de favoriser les échanges entre les acteurs de l’écosystème entrepreunarial en Guinée.

‘’ Nous envisageons de mettre ce type d’événement pour pouvoir promouvoir le numérique en Guinée, également faire en sorte, qu’il y ait des échanges entre les startups et ces acteurs de l’écosystème entrepreunarial (…), il y a un besoin réel en ce sens. Ces rencontres sont des tables rondes sur des sujets liés aux TIC, aux énergies renouvelables, l’environnement et plus globalement aux problématiques entrepreunarial visent à ouvrir les débats sur l’impact de ces thématiques dans le quotidien à un large public’’ a exposé, Fatoumata Guirassy, directrice de Saboutech.

