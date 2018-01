Cellou Dalein Diallo : "En 2020 c’est nous…"

LABE-Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui poursuit sa tournée à l’intérieur du pays a été fortement marqué par la forte mobilisation de ses militants à Labé et Mali après les villes de Mamou et Dalaba. Dans son discours, Cellou Dalein Diallo a rassuré ses militants sur son accession au pouvoir en 2020. L’opposant siffle la fin de la tricherie.

Devant une foule compacte qui l’acclamait, le leader de l’UFDG a rappelé que son parti n’a fait que grandir contrairement à ce que ses détracteurs croient. « Partout les gens font les louanges de l’UFDG et de son président, c’est un grand honneur parce que certains veulent que vous soyez en otage. Ils donnent l’impression qu’ils vous ont libéré de l’UFDG et que vous êtes partis ailleurs. Nous rentrons de Mali, on était à Dabola, Biskirima, Dabola, Dinguiraye et dans d’autres localités comme Diatiferè, Mbonet, Banora, Kalinko, Mamou , Dalaba partout c’est la même mobilisation pour la cause de l’UFDG, aujourd’hui nous avons fait Mali et Labé. Tout ça c’est pour dire que 2020 ce n’est pas quelqu’un d’autres. Les gens nous aiment et nous font confiance » a déclaré Cellou Dalein Diallo devant un magma de militants acquis à sa cause à Mali et à Labé.

L’ancien Premier ministre qui a toujours dénoncé des fraudes dont il aurait été victimes lors des élections précédentes, n’a pas manqué de mettre en garde contre toute tentative de hold-up électoral aux élections futures.

« C’est fini plus jamais nous n’accepterons d’être volés ou être victimes de tricherie. Depuis 7 ans nous résistons. Ce pouvoir n’a ni honte ni crainte. Ils ont tout fait. Ils ont tué des gens, emprisonné, agressé certains, extorqué de l’argent à d’autres. Dernièrement c’est le kidnapping, même ce kidnapping si vous regardez au fond vous comprendrez qu’ils sont derrière tout ça. Nous en avons marre, qu’on se lève pour préparer 2020 », a martelé le chef de file de l’opposition.

Concernant les élections communales du 4 février prochain, le président de l’UFDG a rappelé que son parti a choisis des hommes capables de mener à bien la gestion des communes au profit exclusif des communes. Cellou Dalein Diallo a invité ses militants à se mobiliser pour le vote pour sanctionner le régime actuel.Ce mardi 30 janvier 2018, il a été fortement accueilli à Pita où il a bouclé sa tournée en moyenne Guinée avant d’entamer la basse côte.

