Aboubacar Soumah vs Louis Mbemba : le gouvernement choisit son camp !

CONAKRY-Dans la guerre qui oppose le tandem « Soumah » pour le contrôle du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée (USTG) le gouvernement guinéen vient de choisir son camp ! Entre Aboubacar Soumah et Louis Mbemba Soumah, l’exécutif a choisi le second cité.

Dans une note parvenue à notre rédaction à cet effet, le Gouvernement précise que Messieurs Louis M’bemba SOUMAH et El Hadj Dr. Sy Savané respectivement Secrétaire Général de l’USTG et Secrétaire Général du SLECG restent les seuls interlocuteurs du Gouvernement Guinéen. Il a également pris acte de l’exclusion de Aboubacar Soumah et son groupe au SLECG par le camp de Louis Mbemba et Sy Savané.

Cette prise de position du gouvernement intervient alors que les deux protagonistes se confrontent devant la justice. Une décision est attendue. Le Gouvernement guinéen ne reconnait pas non plus l’élection du nouveau bureau du Slecg organisé par le camp d’Aboubacar Soumah, qu’il qualifie d’ailleurs de « frange dissidente » de cette organisation Syndicale minée par une sans précédent.

Ce lundi 29 janvier 18, Aboubacar Soumah fer de lance de la grève des enseignants qui paralysé les cours dans les écoles au mois de décembre dernier a dénoncé l’immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales. Il a accusé le ministre de l’éducation nationale, Ibrahima Kalil Konaté d’être derrière ces manouvres.

« Le ministre Ibrahima Kalil Konaté K² est en train de mettre des structures parallèles du SLECG dans les préfectures. Ceci n'est plus un syndicat libre d'éducation, c'est plutôt un syndicat étatique de l'éducation. Nous sommes responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. La structure qui est en train d'être mises en place ne doit plus répondre au nom du SLECG par ce que c'est l'Etat qui est en train de mettre en place ces structures », a-t-il dénoncé.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112