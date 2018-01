LABE- Qui sont derrière le kidnapping d’El hadj Abdoulaye et de sa femme à Labé ? Le Commandant Mamadouba Bangoura M’mah, commissaire principal de la police de Labé, a fait des révélations sur l’identité des ravisseurs. Le kidnapping des parents d’un opérateur économique qui réside en Angola était bien préparé.

AFRICAGUINEE.COM : Commandant Mamadouba Bangoura M’mah nous venons d’assister à un cas d’enlèvement à Labé qui n’a duré que quelques heures. Vos services ont contribué à la libération des victimes et arrêter un ravisseur. Que pouvez-vous nous en dire plus ?

COMMANDANT MAMADOUBA BANGOURA M’MAH : Cette affaire d’enlèvement a été planifiée depuis la Belgique par un certain Monsieur Sow avec des complices. Il faut préciser d’ailleurs que les ravisseurs sont venus de la Belgique avec une photo du grand-frère du vieux kidnappé (Elhadj Abdoulaye), du nom d’Elhadj Souleymane. C’est à l’arrivée des ravisseurs à Labé, que leur représentant a dit que ce n’est pas Elhadj Souleymane qui est visé mais plutôt son jeune-frère Elhadj Abdoulaye, c’est lui qui a un fils qui se trouve être un opérateur économique résident en Angola. C’est ainsi que ce représentant a conduit les ravisseurs qui étaient au nombre de 5 à Tountouroun dans la famille d’Elhadj Abdoulaye aux environs de 19h45. C’est 6 personnes qui ont débarqué dans la famille, deux d’entre eux portaient des tenues de camouflage militaire avec des insignes de la gendarmerie. Ils ont dit à la famille que leur fils à un problème avec eux au commissariat central de Labé. Ils ont sorti une plainte rédigée par eux-mêmes, mais le vieux Elhadj ne pouvait pas lire, ils ont donné à sa petite fille qui était là. Après avoir lu la plainte, le vieux a compris qu’il fallait partir. C’est comme ça qu’ils ont envoyé le vieux et sa femme, ils ont couvert leurs têtes de sacs de riz vide pour ne pas qu’ils comprennent le trajet emprunté jusqu’au quartier Mbaldbhè à Labé ici.

Nous avons appris également qu’el hadj Abdoulaye avait émis un appel vers sa famille pour dire qu’ils sont à Pita….

Effectif ! Le vieux contraint d’appeler sa famille, a dit ce que les ravisseurs lui on dit qu’ils sont à Pita déjà et qu’ils sont en route pour Conakry alors qu’ils étaient encore à Labé. Mon service informé, nous avons constitué une équipe avec les maigres moyens que nous avons. Comme vous savez ce n’est pas facile d’attaquer des hommes armés. Ils étaient armés de PMAK, de grenade offensive et les PA. Malgré tout, nous avons décidé de prendre le courage et partir à 3h du matin. Grâce à Dieu nous avons localisé la maison en escaladant les murs pour accéder à l’enceinte de la cour. Du coup ils ont compris qu’ils viennent de recevoir de la visite. Du coup, les tirs ont commencé, nous avons échangé des tirs un moment, entre temps les autres ont pu s’échapper, nous avons mis aux arrêts un des ravisseurs. A l’intérieur, il y a un bâtiment de 4 chambres, deux toilettes et deux magasins. Dans l’une des chambres était enfermé le vieux qui était ligoté avec sa femme, nous avons détaché le couple, la tension du vieil homme même était montée. C’est dans cette circonstance que nous avons mis aux arrêts un des ravisseurs. Le couple se porte bien, ils sont mis à la disposition de leur famille. Ils sont même rentrés à Tountouroun et les enquêtes continuent. En attendant celui qui est arrêté est là pour l’instant.

Pouvez-vous nous donner son identité ?

Je ne donne pas son identité mais il est connu ici à Labé, sa famille se trouve ici au quartier Madina. On m’a fait savoir qu’il était artiste il fut un temps. Il connait très bien l’affaire. Mais il n’était pas là, il vivait à Dakar il est venu juste pour la mission d’enlèvement.

Et les autres ravisseurs qui ont réussi à s’échapper ?

Ce que nous pouvons dire pour l’instant, parmi les 6 bandits, quatre sont venus de Conakry dont les deux en tenue militaire, un est venu de la Belgique via la Sierra Leonne où il a pris un véhicule jusqu’à la frontière Pamelap. C’est là que ses amis sont allés le chercher pour venir à Labé, c’est lui que nous avons arrêté est venu de Dakar. Ils utilisaient une voiture de marque Mitsubishi Carisma de couleur cendre. Je suis certain que dans les prochains jours, nous allons les interpeller parce que nous avons toutes les pistes.

Selon vous qu’est-ce qui a motivé ce groupe à enlever des parents d’un opérateur économique, alors qu’habituellement c’est les riches personnes même qu’on enlève ?

Vous savez le couple enlevé a un fils en Angola, on nous a rapporté qu’il a beaucoup d’argent. Comme ce dernier est loin, l’objectif c’était de blesser le vieux, le mettre à sang puis filmer et envoyer la vidéo à son fils en Angola, un moyen de pression afin qu’il paye une rançon à défaut il menace de tuer son père. C’était leur objectif.

Merci Monsieur le commissaire !

Merci Beaucoup !

Entretien réalisé par Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

