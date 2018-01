Guinée : Accrochages entre partisans de Alpha et Cellou (plusieurs blessés)

CONAKRY-Plusieurs blessés ont été enregistrés dans de nouveaux accrochages entre partisans du RPG arc-en-ciel et de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à Koubia, une préfecture de la moyenne Guinée.

Les incidents ont éclaté lorsque les militants du parti au pouvoir revenant d’un rassemblement ont été pris en embuscade par les partisans de Cellou Dalein Diallo, a appris Africaguinee.com auprès des autorités préfectorales. Plusieurs personnes ont été blessées légèrement tandis que deux l’ont été grièvement.

« Il y a accrochages entre militants du RPG arc-en-ciel et ceux de l’UFDG. Les militants du RPG revenait de la campagne sont venus jusqu’au niveau d’un endroit qu’on a appelé Siège mais qui n’était pas connu comme tel. Ils ont été attaqués par des jets de pierres la nuitamment des militants de l’UFDG », a confié à notre rédaction le préfet de Koubia, précisant qu’il « y a eu des blessés de part et d’autres dont deux grièvement ».

Khalidou Kéïta explique les deux parties ont été réunies le lendemain pour les réconcilier. « Chacun a demandé pardon à l’autre, ils ont promis de ne plus reprendre. Nous leur avions dit qu’on aurait souhaité qu’au lendemain des élections, que ce soit Koubia qui gagne et non un parti. C’est la même famille », a indiqué le premier responsable de la cité des érudits.

La campagne pour les élections communales est émaillée d’incidents mineurs malgré les appels au calme appelés par les leaders d’opinion. Des violences similaires ont eu lieu la semaine dernière dans la sous-préfecture de Timbi Madina située dans la préfecture de Pita.

Affaire à suivre…

