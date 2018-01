Exclusif: Pourquoi le Gouvernement a reculé sur la RTS ?

CONAKRY-On en connait davantage sur les raisons de la suspension de l’application de la RTS (retenue sur les traitements et salaires). Pour plus de précisions, lisez les explications, du ministre guinéen du Budget Mohamed Lamine Doumbouya qui s’est confié en exclusivité à Africaguinee.com.

« J'ai rencontré les Syndicats il y a à peu près deux semaines. D’ailleurs j'ai reprécisé mon point de vue comme quoi je suspendais l'application jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Et là-dessus, moi-même j'ai pris soin. Parce que si vous voulez, on est dans le domaine de la loi. Donc j'ai l'obligation de savoir manager la susceptibilité aussi de ceux qui ont adopté cette loi-là. Je me réserve en tant que ministre du budget de dire non à l'Assemblée Nationale pour une loi qui a été adoptée à l'unanimité. Par contre je peux surseoir quand ça cause problème parce qu’après tout l'objectif d'une loi, c'est d'arranger les rapports sociaux. Dès que son application porte problème il faut attendre pour essayer d'en référer à l'Assemblée. On est dans cette situation-là. L'instruction du Président de la République est ferme là-dessus.

Et quand on s'était rencontré avec eux (les syndicalistes, Ndlr) je leur ai dit ceci : "vous demandez beaucoup des choses que le Gouvernement vous apporte : augmentation des salaires et primes... mais ça, ça vient des ressources que nous mobilisons. Si vous nous dites aujourd'hui qu'on ne peut pas mobiliser des ressources auprès d’autres, là vous créez encore d'autres problèmes". Donc on s'est mis d'accord sur ça. J'ai dit que je comprends bien que vous voulez préserver le pouvoir d'achat mais, mettons-nous d'accord sur le pouvoir d'achat de ceux qui gagnent moins. Donc il est question de restructurer un peu. De voir comment est-ce qu'on va élargir le maximum possible la protection au bénéfice de ceux qui touchent moins. Mais ceux qui gagnent plus, il y a aucune raison qu'on ne puisse pas appliquer la décision.

On m'a demandé un texte. J’ai leur dit attention je ne peux pas quand même sortir une circulaire. Il y a ce qu'on appelle la légalité de la démarche pour qu'un ministre sorte une circulaire par rapport à une loi qui est là. Donc, il ne faut pas qu'on crée une circonstance qui ne doit pas être là encore. En volant résoudre un problème qu'on en crée d'autres. Je ne peux pas sortir une circulaire pour dire qu’une loi est suspendue. Par contre je peux envoyer de façon informelle des informations pour dire ok ça ne sera pas appliqué. En attendant que j'aie un échange direct avec l'Assemblée parce qu’actuellement la plus part des députés sont sur le terrain. Donc j'ai échangé avec eux. J'attends qu'ils reviennent après certainement ces élections-là. J'aurais l'occasion de les rencontrer pour voir quelle approche adopter et qui ne les fâchent pas. Parce qu’après tout ils ont consacré beaucoup d'efforts pour évaluer. (…) Donc à date l'accord avec les syndicats c'est d'envoyer une note à tous les groupements professionnels. Que ça soit les mines, la téléphonie, les banques, la plus part ont reçu les notes là-dessus. Je ne compte pas faire une circulaire sur ça mais ils ont reçu un émail dans ce sens. Et d'ailleurs le seul point où on n’avait pas envoyé d'emails c'était le domaine de la téléphonie parce que là-bas ils n'ont pas une corporation. Il y a la chambre des mines par exemple, les pétroliers. On a dû envoyer individuellement. Ça c’est passé par le directeur des impôts. Donc c'est ce qu'on a fait ».

Diallo Boubacar 1

