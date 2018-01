Addis-Abeba- Alpha Condé félicité et récompensé…

ADDIS-ABEBA- Le Président Alpha Condé était à l’honneur ce dimanche 28 janvier 2018 à l’occasion de l’ouverture officielle du sommet des Chefs d’Etats de l’Union Africaine. Le Président sortant de l’institution dont le siège est à Addis-Abeba a été gratifié pour son engagement en faveur du continent africain.

« Voudrais-je rendre un hommage mérité au Président Alpha Condé de Guinée, qui a dirigé, avec détermination et conviction, notre Union au cours de l’année 2017.

Monsieur le Président, votre engagement panafricain et votre dynamisme ont été pour nous, à la commission, pour moi et mes collaborateurs, en particulier, une source inestimable d’inspiration et de motivation. Vous quittez le perchoir, certes, mais votre accompagnement j’en suis sûr ne nous fera pas défaut », a déclaré le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat.

Depuis son arrivée dans la capitale éthiopienne, Alpha Condé n’a pas eu de repos. Entre des huit-clos et des rencontres de haut niveau, le dirigeant guinéen est sollicité sur plusieurs sujets.

« Permettez-moi de remercier le Président Alpha Condé pour son leadership », a confié le nouveau président du Libéria, George Weah.

A rappeler qu’Alpha Condé a été désigné comme vice-Président de l’Union Africaine ce dimanche 28 janvier 2018.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

A Addis-Abeba