GAC inaugure un deuxième pont à Kamsar…

La société Guinea Alumina Corporation, GAC, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a annoncé l’inauguration du deuxième pont (PONT 5) nécessaire à la réalisation de son projet.

Ce pont construit par GAC permettra de relier la zone de la plateforme principale de décharge à l'installation de chargement des barges dans l'estuaire. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de M. Abdulla Kalban, Managing director d’Emirates global Aluminium (EGA). "C'est une réalisation importante dans la concrétisation de notre objectif d'exporter de la bauxite vers les marchés internationaux" a déclaré celui qui dirige également le conseil d’administration de GAC.

Pour rappel, GAC a inauguré en Aout dernier, le PONT 4 long de 170 mètres reliant le site de construction des installations de GAC à l’île de Taïgbé au large de Kamsar.

L'achèvement du pont 5 marque une étape importante de la phase de construction et fait partie intégrante des travaux permanents en cours de construction pour la réalisation du projet.

Keith Lawson, le directeur principal de la construction, a déclaré : « Nous sommes tous très enthousiasmés par les progrès et c'est un honneur pour tous ceux qui ont travaillés sur ce pont, que l’exécution de l’ouvrage ait été accompli en toute sécurité, de manière responsable et durable et dans le respect des échéanciers. »

Par cette nouvelle initiative, GAC réitère sa détermination à maximiser son impact sur l’économie de la Guinée en général et celle de la région de Boké en particulier.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.