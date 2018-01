Alpha Condé : « Pour faire taire les armes en Afrique d’ici 2020… »

ADDIS-ABEBA- Le Président Alpha Condé a réaffirmé ce dimanche 28 janvier 2018 le soutien du continent africain à la Palestine dans sa quête de création d’un Etat souverain avec pour capitale Jérusalem Est.

« L’Afrique a toujours soutenu la Palestine. Le Président Mahmoud Abbas peut donc compter sur notre soutien », a déclaré ce dimanche 28 janvier 2018 le Président Alpha Condé en marge de la cérémonie d’ouverture du sommet des Chefs d’Etats de l’Union Africaine.

Le Président Condé a dans son discours plaidé pour la poursuite des reformes au sein de l’Union Africaine. Pour le Président sortant de l’UA, l’Afrique doit rester unie et parlé d’une même voix pour être mieux entendue par le reste du monde.

« Dans l’accomplissement de mon mandat, je me suis efforcé, malgré les limites, à essayer d’imprimer une nouvelle dynamique pouvant nous permettre de passer de la rhétorique à l’action, des promesses aux résultats concrets et tangibles. J’ai pu ainsi me rendre compte de l’impératif pour nous de rester unis et solidaires en parlant d’une même voix et en agissant de concert, pour une meilleure gestion de nos préoccupations », a déclaré Alpha Condé à la tribune de l’Union Africaine.

Pour le dirigeant africain, des résultats ont été certes obtenus, mais le chemin à parcourir est encore long. « Nous avons effectué un parcours certes appréciable, mais qui n’est qu’une petite étape du long et complexe parcours nécessaire pour le développement de notre continent qui peine à émerger et à prendre son destin en charge, en vue de faire profiter à ses populations les bénéfices des immenses ressources de toutes natures dont notre continent regorge (…) », a rappelé Alpha Condé.

L’engagement des dirigeants africains à rendre effective la zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé, recommande Alpha Condé qui a passé le témoin à son homologue rwandais Paul Kagamé à la tête de l’Union Africaine.

Malgré l’envie et la détermination des dirigeants africains, l’UA reste confrontée à d’énormes difficultés liées à son budget de fonctionnement. Pour remédier à ce problème, Alpha Condé propose à ses pairs l’application de l’accord de Kigali. Cet accord ne prévoit que 0,2% des exportations de chaque pays membre de l’Union Africaine serve au financement de l’institution.

« Il est indispensable de poursuivre sa mise en œuvre car c’est le moyen le plus sûr pour nous de résorber le déficit budgétaire chronique de notre organisation », estime Alpha Condé qui rappelle que ce n’est que par ce moyen que l’Afrique réussira à assortir de sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur et se positionner en partenaire fiable et crédible.

Selon Alpha Condé, il possible de faire taire les armes en Afrique d’ici 2020. Pour réussir ce pari, le Président sortant de l’UA préconise l’application effective de la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections qui est rentrée en vigueur en janvier 2012.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

A Addis-Abeba