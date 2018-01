Alpha Condé-George Weah : les images qui mettent fin aux spéculations…

ADDIS-ABEBA- Les images parlent d’elles mêmes ! Contrairement aux informations relayées par certains médias étrangers, il n’existe aucune brouille entre Alpha Condé et son homologue du Libéria George Weah.

Ce samedi 27 janvier 2018, les deux Chefs d’Etats l’ont prouvé à la face du monde. Lors d’une réunion extraordinaire des Chefs d’Etats de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue en marge du 30ème sommet de l’Union Africaine, Alpha Condé et Georges Weah ont eu de chaleureux moments de salutation et d’échanges. Le Président sortant de l’Union Africaine a passé plus de temps avec le nouveau Chef d’Etat libérien qu’avec ses autres homologues présents dans la salle.

Lors de la cérémonie d’investiture du Président George Weah, des médias étrangers avaient rapporté qu’Alpha Condé avait été mal accueilli. Ce qui aurait précipité son départ de Monrovia. Cette information avait été très vite démentie par le Ministre conseiller personnel du Chef de l’Etat guinéen, Tibou Kamara.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

A Addis-Abeba