Urgent/Labé : des militaires prennent en otage la prison civile (des tirs entendus)

LABE-Des militaires qui seraient proches du colonel Issa Camara mécontents du verdict rendu suite au procès sur les violences à Mali ont pris en otage par la prison civile de Labé.

Ces hommes ont fait des tirs de sommations à l’intérieur de ce centre de détention. Ils exigeraient la libération de tous les militaires condamnés dans cette affaire. La "mutinerie" aurait été maitrisée, selon les autorités régionales.

Joint au téléphone ce matin, le Gouverneur de la région administrative de Labé a confirmé qu’il y a eu effectivement des tirs à l’intérieur de la prison. Sadou Keita annonce qu’une réunion de sécurité est attendue dans les minutes qui suivent.

« Il n’y a plus de coups de feu. J’attends la réunion de sécurité, quand tout le monde sera cloué en ce moment, on pourra donner tous les détails. Il y a eu effectivement des tirs. J’ai constaté ce matin. La situation est maitrisée, mais comme les gens sont en train de se parler d’abord, on attend tout pour livrer quoi que ce soit », a expliqué le premier responsable de la région de Labé.

« J’attends qu’on me dise que les gens ont rejoint le cachot pour qu’on s’assoie pour une réunion de sécurité. Mais il n’y a plus de tirs de balles », rassure le Gouverneur Sadou Keita.

Nous reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112