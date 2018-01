Mutinerie à la prison de Labé : le Gouverneur Sadou Keita apporte des précisions…

LABE-Le Gouverneur de la région administrative de Labé vient d’apporter des précisions sur la « mutinerie »survenue à la prison civile de Labé. Sadou Keita qui s’est confié à notre rédaction a expliqué que ce ne sont pas les militaires condamnés dans le cadre des violences à Mali qui sont derrière ces incidents.

Africaguinee.com: Des tirs ont été entendus à l’intérieur de la prison civile de Labé. Des sources concordantes accusent des militaires proches du colonel Issa Camara qui ne seraient pas contents de leur condamnation. Qu’en dites-vous ?

SADOU KEITA : Ce ne sont pas les militaires qui sont condamnés qui se sont agités. Nous avons des très grands bandits ici, ce sont eux qui voulaient s’en fuir. Le PA (poste d’appui) qu’on a mis là-bas a réagi pour les dissuader. Au moment où je parle, la situation est complètement calme. Les personnes sont identifiées.

Ils sont au nombre de combien ?

Les meneurs sont au nombre de douze.

Est-ce qu’il y a eu des blessés ?

Non. Ce sont des tirs de sommation parce que les gens voulaient sauter par le mur. C’est tout. Dès qu’ils ont entendu les tirs, ils sont restés dans le grand salon de la maison centrale jusqu’à ce qu’ils aient été encerclés entièrement par l’armée, la gendarmerie et la police. Ensuite on a mis en place une commission à l’intérieur pour identifier les perturbateurs.

Quelle est la situation en ce moment ?

Le calme est complètement revenu. Les gens sont revenus à leur case de départ. Ils ont tous été identifiés.

Propos recueillis par Diallo Boubacar 1

