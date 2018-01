Maison Blanche: Problème de couple pour Donald Trump?

Melania Trump n'a pas accompagné son mari au Forum économique mondial de Davos, cette semaine. Un communiqué de la Maison Blanche a évoqué des "problèmes d'emploi du temps et des raisons logistiques". Mais la raison officieuse pourrait être plus intime...

Vendredi dernier, le magazine américain In Touch a publié une interview de l'actrice X américaine Stormy Daniels remontant à 2011. Elle y raconte son aventure d'une nuit avec l'actuel président des Etats-Unis.

Or, la scène se passe en 2006, alors que ce dernier était déjà marié avec Melania.

"Je me suis rendue à la salle de bain et quand j'en suis sortie il était assis sur le lit, l'air de dire: 'viens là'. Je me suis dit: 'arf, c'est parti'. On s'est embrassés. J'étais plus fascinée par sa personne qu'attirée par lui. Mais j'étais excitée. On avait vraiment eu une super conversation. L'acte en lui-même n'a rien eu de spécial. C'était une seule position, ce que l'on peut attendre d'un homme de son âge. Je pourrais décrire ses parties génitales parfaitement si besoin", déclare-t-elle dans cette interview.

En outre, selon des informations du Wall Street Journal, un avocat de Donald Trump aurait versé 130.000 dollars à Stormy Daniels 2016, un mois avant l'élection présidentielle, afin qu'elle taise cette relation sexuelle.

Depuis, Melania Trump aurait quitté la Maison Blanche et passerait ses nuits dans un chic hôtel de Washington DC, selon le Daily Mail. "C'est bouleversant et humiliant pour elle, sa relation avec le président Trump est tendue", a expliqué un employé de la Maison Blanche au tabloïd britannique.

