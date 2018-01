Desserte en eau : la SEG annonce de nombreux projets pour l’année 2018….

CONAKRY- Face à la crise d’eau en Guinée, la Société des Eaux de Guinée (SEG) a annoncé ce samedi 27 janvier le démarrage prochain de plusieurs projets de desserte en eau à Conakry. C’était au cours d’une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à la direction générale de la SEG, a constaté africaguinee.com.

« Bientôt le projet d’adduction d’eau des cinq communes va démarrer. Les contrats ont été signés avant-hier et les différentes entreprises engagées dans ce projet ont accepté de pré- financer ces travaux. Les projets de Lélouma, Lola, Yomou et Tougué vont démarrer de façon très imminentes », a annoncé le directeur général de la SEG, Mamadou Diouldé Diallo.

Selon le premier responsable de la SEG, pour l’année 2018, les travaux seront accentués sur les terrains afin de récupérer tous les volumes d’eaux perdus et à travers cette économie augmenter nos volumes de la vente. « Avec ça nous pouvons améliorer les revenus de la société en attendant les projets engagés tel que ceux financés par la Banque Mondiale, le Royaume du Maroc, la JICA, la BID et l’AFD », a expliqué Monsieur Diallo.

Parlant du bilan 2017, Mamadou Diouldé Diallo a estimé que les performantes de la SEG doivent être cités parmi les grandes réalisations du Chef de l’Etat guinéen. Il a égrené les projets de Kaleta , Souapiti, Fomi et Amaria. « Il y a eu une forte amélioration du chiffre d’affaires des rations de fracturation, le taux élevés de clients facturés, une amélioration du taux de recouvrement mais aussi une forte baisse du taux de fraude sur le réseau », a-t-il cité.

Pour sa part, la secrétaire général du syndicat national de la SEG, Aminata Soumaré a demandé à tous les travailleurs de sensibiliser la population sur les dispositions prises pour améliorer la desserte en eau.

Enumérant les progrès du syndicat, la syndicaliste a parlé de la signature d’un protocole d’accord en mai 2017 ainsi que l’amélioration des conditions de travail.

« La SYNATSEG félicite le directeur général pour le maintien de tous nos acquis dans l’amélioration des indicateurs de gestion et l’acquisition des bâtiments appartenant désormais à la SEG malgré les difficultés. La formation des formateurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les primes de carême, tabaski, scolarité, du départ à la retraite etc, ont été améliorées et payés. Le payement de la prime de cherté, la continuité du payement de salaire depuis 2010. Il y a aussi la construction des agences de wanindara, Cimenterie et Yimbaya. La construction des bureaux et logement de la SEG de Boffa, Dubreka, Mali, Macenta, Kindia et Nzérékoré et surtout le remplacement de la conduite en PRV » s’est réjouie Aminata Soumaré.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14