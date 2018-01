Payement des factures : important communiqué d’EDG…

L’Administration Générale d’Electricité de Guinée (EDG) informe son aimable clientèle que son nouveau logiciel de gestion clientèle a été installé dans toutes les agences de Conakry. Ce nouveau logiciel permettra d’offrir à la clientèle un meilleur service commercial et notamment une nouvelle facture EDG plus lisible et qui donne plus d’information sur votre abonnement et vos consommations d’électricité.

La distribution des nouvelles factures se fera dans tous prochains jours et par conséquent la date de paiement des factures fraîches initialement prévue le 06 février 2018 est reportée au 16 février 2018, date de rigueur.

L’Administration Générale d’Electricité de Guinée (EDG) saisit cette opportunité pour appeler les uns et les autres à la bonne collaboration pour faciliter le bon service.

Payer sa facture de consommation d’électricité est un acte citoyen.

Conakry, le 26 janvier 2018