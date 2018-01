Mohamed Lamine Doumbouya : « Cellou Dalein doit savoir… »

CONAKRY- Face à la plainte formulée par le Chef de file de l’opposition guinéenne, le Ministre délégué au Budget a expliqué ce jeudi 25 janvier 2018 les raisons du retard du payement de la subvention à l’institution incarnée par Cellou Dalein Diallo.

Alors que le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée dénonçait une mauvaise foi du pouvoir d’Alpha Condé dans la mise à disposition de son budget, le Ministre Mohamed Lamine Doumbouya a apporté des précisions.

« Un budget ce n'est qu'une prévision qui ne peut s'exécuter que sur la base de la disponibilité des ressources. A la différence peut-être d'autres lois, le budget est assorti d'un préalable, c’est la disponibilité des ressources. C'est pourquoi d'ailleurs le budget on commence toujours par voter le volet recettes avant le volet dépenses. Et ça c'est un principe sacré. Nous dépensons sur la base de ce qui est disponible. La deuxième chose c’est que dès lors que vous faites une requête en retard, vous pouvez être sûrs que votre requête serait traitée en retard. Ce n’est pas parce que vous avez demandé que ça va être traité immédiatement. Et si vous anticipez avant le début du trimestre pour demander là il n’y a pas de raison que vous n’ayez pas à temps. Donc je ne peux pas vous dire exactement pourquoi c'est en retard, mais il se peut que ça soit lié à des factures comme ça », a expliqué le Ministre guinéen délégué au budget.

Mohamed Lamine Doumbouya qui répondait à une accusation de Cellou Dalein Diallo a souligné que le Président Alpha Condé n’a rien à voir dans le retard accusé dans le payement du budget du Chef de file de l’opposition.

« Nous avons des ressources certainement pour payer le budget du chef de file de l'opposition guinéenne parce que c'est à peu près 1 milliards 125 millions. Mais si ça arrive en retard on ne peut pas privilégier cette requête par rapport à celles qui étaient déjà venues auparavant. Je suis de ceux- là qui défendent le principe qu'il faut le (Cellou Dalein Diallo, Ndlr) payer parce que c'est son droit, c'est une institution. Sa personne, c'est une institution et j'ai mis un point d'honneur même dans mon cabinet pour que mes collègues qui sont de l'autre bord qui s'amusent à sortir des arrêtés pour les mettre à la place publique, pour celui que je prendrais le premier, il sera sanctionné. Parce que nous nous exécutons une loi qui a été adoptée par le Parlement. On ne fait pas de la politique à l'interne. Mais je suis désolé que les gens sortent comme ça qui se plaignent. Ça n'a rien à voir avec le Président Alpha Condé », a indiqué le Ministre Doumbouya qui a été interrogé par un journaliste de notre rédaction.

