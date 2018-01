Louis Mbemba : « Aboubacar Soumah doit être arrêté… »

CONAKRY-Louis Mbemba Soumah vient de répondre à Aboubacar Soumah ! Le secrétaire général de l’Union Syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) demande aux autorités d’arrêter le meneur de la grève de décembre 2017 qu’il a qualifié de fou. Il s’est confié à notre rédaction.

Africaguinee.com : Le camp d’Aboubacar Soumah que vous avez exclu vient de vous interdire de parler au nom du SLECG. Quelle est votre réaction ?

LOUIS MBEMBA SOUMAH : Comment voulez-vous accepter des âneries de la part de ce monsieur-là ? J'appelle ça des âneries de la part de ce monsieur. Ce n’est pas normal de l’écouter. Puisque c’est un monsieur qui n'est plus syndicaliste, il est radié, il est radié à l'USTG et au SLECG. Il n'est plus enseignant, il n'est ni à la disposition de la fonction publique. Donc il n'est ni syndicaliste ni enseignant, il se permet de parler au nom du SLECG qui l'a radié. Il s'est même permis hier d'aller fracturé les portes, rentrer pour tenir une réunion.

Mais comment voulez-vous accepter d'écouter un monsieur comme ça ? Moi je m'en fous. Parce que tout le monde sait que ce qu'il est en train de faire est illégal. Maintenant la balle est dans le camp des autorités, tout ce qu'il fera est entre les mains des autorités. On l'a radié, il n'est plus enseignant, il n'est plus syndicaliste, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait au nom de qui et de quoi. Donc voilà le problème.

Mais je m'en fous. Je m'en fous, avec quel pouvoir il peut m’interdire la parole? Il est qui ? Il n'est rien. Je vous dis il n'est ni syndicaliste ni enseignant, il a été exclu du SLECG, il est en train de voler, utiliser les logos du SLECG alors qu'il n'est plus du SLECG, il signe à la place du secrétaire général du SLECG. Donc cela est grave. On doit l'arrêter pour ça. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là est 100% illégal et illégitime. Donc tout ce qu'il fait c'est zéro, nous ça ne nous dérange pas.

Il a annoncé la tenue d'un congrès ce 26 janvier pour le renouvellement des instances du SLECG. Vous sentez-vous concernés ?

Mais vous aussi réfléchissez ! Comment lui il peut organiser un congrès ? Il n'est ni syndicaliste ni enseignant, il n'est pas le premier responsable ? Comment ce monsieur-là peut se permettre d'organiser un congrès au nom de qui, avec qui et pour qui ? Si ce n'est pas la folie. C’est un fou. Moi c'est ce que j'ai à dire, parce qu'une personne normale ne peut pas agir comme ça.

Alors que comptez-vous faire maintenant ?

Le SLECG a porté plainte chez Monsieur le procureur de la République. Maintenant on l'a mis à la disposition des autorités. C’est les autorités qui savent de ce qu'ils vont faire de monsieur là maintenant. En tout cas nous, on s'est débarrassé de lui dans tous les domaines. Maintenant il est entre les mains des autorités, ce sont eux qui savent maintenant, parce que tout ce qu'il fait c'est dans l'illégalité.

Entretien réalisé par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com